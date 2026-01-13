13 января Верховная рада проголосовала за увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. На этом фоне генерал-лейтенант обнародовал отчет своей работы за последние 3 года, а также пообещал, что "бавовна" в России пылала, пылает и будет пылать, ведь он не уходит из СБУ.
Главные тезисы
- Под руководством Малюка СБУ осуществляла уникальные спецоперации, которые переламывали ход войны.
- Выполнение обязанностей главы спецслужбы возложено на начальника "Альфы", генерал-майора Евгения Хмару.
Малюк продолжит делать все возможное ради победы Украины
Как отметил генерал-лейтенант, в течение последних 3 лет, когда он возглавлял спецслужбу, СБУ непрерывно бла агрессора — на земле, в воздухе, на воде и даже под водой.
Малюк подчеркнул, что именно благодаря Службе безопасности украинское слово "бавовна" получило новый смысл.
Малюк напоминает, что самой громкой была именно спецоперация "Паутина" — неожиданная и масштабная атака на стратегическую авиацию России.
Нельзя также игнорировать тот факт, что именно СБУ трижды эффективно атаковала символ путинизма — Крымский мост.
Отдельного внимания заслуживают морские дроны СБУ — Sea Baby. Они не только помогли вывести из строя 11 российских кораблей, но привели к тому, что Россия потеряла доминирование в Черном море.
