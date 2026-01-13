13 января Верховная рада проголосовала за увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. На этом фоне генерал-лейтенант обнародовал отчет своей работы за последние 3 года, а также пообещал, что "бавовна" в России пылала, пылает и будет пылать, ведь он не уходит из СБУ.

Малюк продолжит делать все возможное ради победы Украины

Как отметил генерал-лейтенант, в течение последних 3 лет, когда он возглавлял спецслужбу, СБУ непрерывно бла агрессора — на земле, в воздухе, на воде и даже под водой.

Малюк подчеркнул, что именно благодаря Службе безопасности украинское слово "бавовна" получило новый смысл.

И я подчеркиваю: она пылала, пылает и будет палаты, пока рашисты не остановят войну против Украины. Мы проводили уникальные спецоперации, которым рукоплескал весь мир. Воплощали в реальность то, что раньше казалось фантастикой. Делали невозможное возможным. Переламывали ход войны. А нашим оперативным замыслам завидовали даже голливудские сценаристы. Василий Малюк Экс-глава СБУ Украины

Малюк напоминает, что самой громкой была именно спецоперация "Паутина" — неожиданная и масштабная атака на стратегическую авиацию России.

Нельзя также игнорировать тот факт, что именно СБУ трижды эффективно атаковала символ путинизма — Крымский мост.

Отдельного внимания заслуживают морские дроны СБУ — Sea Baby. Они не только помогли вывести из строя 11 российских кораблей, но привели к тому, что Россия потеряла доминирование в Черном море.