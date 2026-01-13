"Я йду з посади". Малюк звернувся до українців з важливою обіцянкою

13 січня Верховна рада проголосувала за звільнення Василя Малюка з посади глави Служби безпеки України. На цьому тлі генерал-лейтенант оприлюднив звіт своєї роботи за останні 3 роки, а також пообіцяв, що "бавовна" в Росії палала, палає і буде палати, адже він не йде з СБУ.

Малюк продовжить робити все можливе заради перемоги України

Як зазначив генерал-лейтенант, протягом останніх 3 років, коли він очолював спецслужбу, СБУ безперервно била агресора — на землі, у повітрі, на воді та навіть під водою.

Малюк наголосив, що саме завдяки Службі безпеки українське слово "бавовна" отримало новий сенс.

І я наголошую: вона палала, палає і буде палати, допоки рашисти не зупинять війну проти України. Ми проводили унікальні спецоперації, яким аплодував весь світ. Втілювали у реальність те, що раніше здавалося фантастикою. Робили неможливе можливим. Переламували хід війни. А нашим оперативним задумам заздрили навіть голлівудські сценаристи. Василь Малюк Ексглава СБУ України

Малюк нагадує, що найгучнішою була саме спецоперація "Павутина" — неочікувана та масштабна атака на стратегічну авіації Росії.

Не можна також ігнорувати той факт саме СБУ тричі ефективно атакувала символ путінізму — Кримський міст.

На окрему увагу заслуговують морські дрони СБУ — Sea Baby. Вони не лише допомогли вивести з ладу 11 російських кораблів, а й призвели до того, що Росія втратила домінування у Чорному морі.