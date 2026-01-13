"Я йду з посади". Малюк звернувся до українців з важливою обіцянкою

13 січня Верховна рада проголосувала за звільнення Василя Малюка з посади глави Служби безпеки України. На цьому тлі генерал-лейтенант оприлюднив звіт своєї роботи за останні 3 роки, а також пообіцяв, що "бавовна" в Росії палала, палає і буде палати, адже він не йде з СБУ.
Головні тези:
- Під керівництвом Малюка СБУ здійснювала унікальні спецоперації, що переламували хід війни.
- Наразі виконання обов'язків голови спецслужби покладено на начальника "Альфи", генерал-майора Євгенія Хмару.
Малюк продовжить робити все можливе заради перемоги України
Як зазначив генерал-лейтенант, протягом останніх 3 років, коли він очолював спецслужбу, СБУ безперервно била агресора — на землі, у повітрі, на воді та навіть під водою.
Малюк наголосив, що саме завдяки Службі безпеки українське слово "бавовна" отримало новий сенс.
Малюк нагадує, що найгучнішою була саме спецоперація "Павутина" — неочікувана та масштабна атака на стратегічну авіації Росії.
Не можна також ігнорувати той факт саме СБУ тричі ефективно атакувала символ путінізму — Кримський міст.
На окрему увагу заслуговують морські дрони СБУ — Sea Baby. Вони не лише допомогли вивести з ладу 11 російських кораблів, а й призвели до того, що Росія втратила домінування у Чорному морі.
