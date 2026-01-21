США задержали еще один танкер из "теневого флота" РФ — видео

Военное командование США официально подтвердило факт задержания в Карибском море нефтяного танкера Sagitta. Что важно понимать, он является частью "теневого флота" страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Sagitta нарушил установленный президентом Трампом карантин для судов.
- Американские военные показали, как происходил процесс захвата танкера.
США "охотились" на еще один танкер из "теневого флота" РФ
С официальным заявлением выступило Южное командование США.
Военное командование США обращает внимание на то, что задержание еще одного танкера, нарушавшего установленный президентом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует американскую решимость.
По словам военных, они делают все возможное, чтобы из Венесуэлы вывозили только нефть, транспортировка которой осуществляется должным образом и по закону.
Что важно понимать, танкер Sagitta транспортирует российскую нефть в обход санкций, введенных рядом стран. В частности, Украиной, Великобританией, США, Канадой, ЕС, Швейцарией, Австралией и Новой Зеландией.
