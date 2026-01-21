США задержали еще один танкер из "теневого флота" РФ — видео

Военное командование США официально подтвердило факт задержания в Карибском море нефтяного танкера Sagitta. Что важно понимать, он является частью "теневого флота" страны-агрессорки России.

США "охотились" на еще один танкер из "теневого флота" РФ

С официальным заявлением выступило Южное командование США.

Сегодня утром американские военные силы при поддержке Министерства внутренней безопасности без происшествий задержали танкер Sagitta, — сказано в сообщении. Поделиться

Военное командование США обращает внимание на то, что задержание еще одного танкера, нарушавшего установленный президентом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует американскую решимость.

По словам военных, они делают все возможное, чтобы из Венесуэлы вывозили только нефть, транспортировка которой осуществляется должным образом и по закону.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Что важно понимать, танкер Sagitta транспортирует российскую нефть в обход санкций, введенных рядом стран. В частности, Украиной, Великобританией, США, Канадой, ЕС, Швейцарией, Австралией и Новой Зеландией.