США задержали еще один танкер из "теневого флота" РФ — видео
Категория
Мир
Дата публикации

США задержали еще один танкер из "теневого флота" РФ — видео

США "охотились" на еще один танкер из "теневого флота" РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Военное командование США официально подтвердило факт задержания в Карибском море нефтяного танкера Sagitta. Что важно понимать, он является частью "теневого флота" страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Sagitta нарушил установленный президентом Трампом карантин для судов.
  • Американские военные показали, как происходил процесс захвата танкера.

США "охотились" на еще один танкер из "теневого флота" РФ

С официальным заявлением выступило Южное командование США.

Сегодня утром американские военные силы при поддержке Министерства внутренней безопасности без происшествий задержали танкер Sagitta, — сказано в сообщении.

Военное командование США обращает внимание на то, что задержание еще одного танкера, нарушавшего установленный президентом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует американскую решимость.

По словам военных, они делают все возможное, чтобы из Венесуэлы вывозили только нефть, транспортировка которой осуществляется должным образом и по закону.

Что важно понимать, танкер Sagitta транспортирует российскую нефть в обход санкций, введенных рядом стран. В частности, Украиной, Великобританией, США, Канадой, ЕС, Швейцарией, Австралией и Новой Зеландией.

Международная общественная организация Greenpeace относит танкер к теневому флоту танкеров, которые транспортируют российскую нефть по миру и угрожают окружающей среде, — сказано на сайте War&Sanctions.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США продолжат блокаду танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море — Пентагон
танкер
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные дроны атаковали сразу 4 танкера в Черном море
"Охота" на нефтяные танкеры набирает обороты
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США захватили подсанкционный танкер Veronica в Карибском море — видео
танкер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?