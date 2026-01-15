США захватили подсанкционный танкер Veronica в Карибском море — видео
США захватили подсанкционный танкер Veronica в Карибском море — видео

танкер
Источник:  Reuters

Военнослужащие США захватили подсанкционный танкер Veronica, связанный с Венесуэлой. Это уже шестой случай за последнее время.

Главные тезисы

  • США захватили шестой подсанкционный танкер Veronica, связанный с Венесуэлой, в последнее время.
  • Операция прошла в Карибском море, где перехваченные суда нарушали санкции США или входили в “теневой флот'”

Танкер Veronica захвачен США

Об этом сообщает Южное командование США в соцсети X.

В ходе очередной операции на рассвете морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы Southern Spear, действуя в поддержку Министерства внутренней безопасности, вылетели из авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) и без инцидентов задержали моторный танкер Veronica.

Там отметили, что судно нарушало санкции США против танкеров в Карибском регионе.

В Южном командовании заверили, что единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу, — это вывозимая надлежащим и законным образом нефть.

Со своей стороны, неназванные чиновники рассказали Reuters, что операция состоялась в Карибском море.

Перехваченные судна либо находились под санкциями США, либо входили в так называемый "теневой флот" танкеров, скрывающих свое происхождение для перевозки нефти из Ирана, России или Венесуэлы.

Издание обратило внимание, что подобную операцию США провели перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

