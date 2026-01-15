США захватили подсанкционный танкер Veronica в Карибском море — видео

Военнослужащие США захватили подсанкционный танкер Veronica, связанный с Венесуэлой. Это уже шестой случай за последнее время.
- США захватили шестой подсанкционный танкер Veronica, связанный с Венесуэлой, в последнее время.
- Операция прошла в Карибском море, где перехваченные суда нарушали санкции США или входили в "теневой флот'"
Танкер Veronica захвачен США
Об этом сообщает Южное командование США в соцсети X.
Там отметили, что судно нарушало санкции США против танкеров в Карибском регионе.
В Южном командовании заверили, что единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу, — это вывозимая надлежащим и законным образом нефть.
Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026
In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3
Со своей стороны, неназванные чиновники рассказали Reuters, что операция состоялась в Карибском море.
Издание обратило внимание, что подобную операцию США провели перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.
