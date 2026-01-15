США захватили подсанкционный танкер Veronica в Карибском море — видео

Военнослужащие США захватили подсанкционный танкер Veronica, связанный с Венесуэлой. Это уже шестой случай за последнее время.

Танкер Veronica захвачен США

Об этом сообщает Южное командование США в соцсети X.

В ходе очередной операции на рассвете морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы Southern Spear, действуя в поддержку Министерства внутренней безопасности, вылетели из авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) и без инцидентов задержали моторный танкер Veronica. Поделиться

Там отметили, что судно нарушало санкции США против танкеров в Карибском регионе.

В Южном командовании заверили, что единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу, — это вывозимая надлежащим и законным образом нефть.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

Со своей стороны, неназванные чиновники рассказали Reuters, что операция состоялась в Карибском море.

Перехваченные судна либо находились под санкциями США, либо входили в так называемый "теневой флот" танкеров, скрывающих свое происхождение для перевозки нефти из Ирана, России или Венесуэлы. Поделиться

Издание обратило внимание, что подобную операцию США провели перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.