США захопили підсанкційний танкер Veronica у Карибському морі — відео
США захопили підсанкційний танкер Veronica у Карибському морі — відео

Джерело:  Reuters

Військовослужбовці США захопили підсанкційний танкер Veronica, який пов'язаний із Венесуелою. Це вже шостий такий випадок за останній час.

Головні тези:

  • США захопили підсанкційний танкер Veronica, пов'язаний із Венесуелою, це шостий подібний випадок в останній час.
  • Операція відбулася в Карибському морі, де перехоплені судна порушували санкції США або входили в 'тіньовий флот'.
  • У Південному командуванні США наголошено, що нафта, яка залишатиметься в Венесуелі, має бути вивезена належним та законним чином.

Танкер Veronica захоплено США

Про це повідомляє Південне командування США в соцмережі X.

Під час чергової операції на світанку морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи Southern Spear, діючи на підтримку Міністерства внутрішньої безпеки, вилетіли з авіаносця USS Gerald R. Ford (CVN 78) і без інцидентів затримали моторний танкер Veronica.

Там зазначили, що судно порушувало санкції США проти танкерів у Карибському регіоні.

У Південному командуванні запевнили, що єдина нафта, яка залишатиме Венесуелу, — це нафта, що вивозиться належним і законним чином.

Зі свого боку неназвані чиновники розповіли Reuters, що операція відбулася в Карибському морі.

Перехоплені наразі судна або перебували під санкціями США, або входили в так званий "тіньовий флот" танкерів, які приховують своє походження для перевезення нафти з Ірану, Росії або Венесуели.

Видання звернуло увагу, що таку операцію США провели перед зустріччю президента США Дональда Трампа з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо.

