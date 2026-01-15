США захопили підсанкційний танкер Veronica у Карибському морі — відео

Військовослужбовці США захопили підсанкційний танкер Veronica, який пов'язаний із Венесуелою. Це вже шостий такий випадок за останній час.
Головні тези:
- США захопили підсанкційний танкер Veronica, пов'язаний із Венесуелою, це шостий подібний випадок в останній час.
- Операція відбулася в Карибському морі, де перехоплені судна порушували санкції США або входили в 'тіньовий флот'.
- У Південному командуванні США наголошено, що нафта, яка залишатиметься в Венесуелі, має бути вивезена належним та законним чином.
Танкер Veronica захоплено США
Про це повідомляє Південне командування США в соцмережі X.
Там зазначили, що судно порушувало санкції США проти танкерів у Карибському регіоні.
У Південному командуванні запевнили, що єдина нафта, яка залишатиме Венесуелу, — це нафта, що вивозиться належним і законним чином.
Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026
In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3
Зі свого боку неназвані чиновники розповіли Reuters, що операція відбулася в Карибському морі.
Видання звернуло увагу, що таку операцію США провели перед зустріччю президента США Дональда Трампа з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-