США захопили підсанкційний танкер Veronica у Карибському морі — відео

Військовослужбовці США захопили підсанкційний танкер Veronica, який пов'язаний із Венесуелою. Це вже шостий такий випадок за останній час.

Танкер Veronica захоплено США

Про це повідомляє Південне командування США в соцмережі X.

Під час чергової операції на світанку морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи Southern Spear, діючи на підтримку Міністерства внутрішньої безпеки, вилетіли з авіаносця USS Gerald R. Ford (CVN 78) і без інцидентів затримали моторний танкер Veronica. Поширити

Там зазначили, що судно порушувало санкції США проти танкерів у Карибському регіоні.

У Південному командуванні запевнили, що єдина нафта, яка залишатиме Венесуелу, — це нафта, що вивозиться належним і законним чином.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

Зі свого боку неназвані чиновники розповіли Reuters, що операція відбулася в Карибському морі.

Перехоплені наразі судна або перебували під санкціями США, або входили в так званий "тіньовий флот" танкерів, які приховують своє походження для перевезення нафти з Ірану, Росії або Венесуели. Поширити

Видання звернуло увагу, що таку операцію США провели перед зустріччю президента США Дональда Трампа з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо.