Генсек НАТО обурюється, що всі забули про Україну через Трампа та Гренландію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирішив нагадати світу, що головною проблемою досі залишається війна Росії проти України, а не ситуація довкола Гренландії, яку, на його думку, вдасться владнати мирним шляхом.

Рютте заклкає світ згадати про Україну та її проблеми

Як вважає генсек НАТО, він справді стурбований тим, що союзники Києва можуть багато чого важливого прогавити, поки їхня увага прикута до менш доленосних викликів, ніж російська війна.

Ризик полягає в тому, що ви, звичайно, зосереджуєтеся на Гренландії, тому що ми маємо переконатися, що це питання буде вирішено мирним шляхом. Але головним питанням є не Гренландія. Зараз головним питанням є Україна. Марк Рютте Генсек НАТО

Він закликав членів Альянсу не забувати, що Росія з кожним днем сильньше руйнує українську енергетику на тлі зимових морозів.

На цьому тлі Рютте нагадав, що Україна здатна забезпечити лише 60% власних потреб в електроенергії.