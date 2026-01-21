Генсек НАТО обурюється, що всі забули про Україну через Трампа та Гренландію
Генсек НАТО обурюється, що всі забули про Україну через Трампа та Гренландію

Рютте
Read in English
Джерело:  The Guardian

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирішив нагадати світу, що головною проблемою досі залишається війна Росії проти України, а не ситуація довкола Гренландії, яку, на його думку, вдасться владнати мирним шляхом. 

Головні тези:

  • Україна щоденно стикається зі серйозними проблемами в енергетиці через російські атаки.
  • Союзники Києва повинні сконцентруватися на вирішенні саме цих проблем.

Рютте заклкає світ згадати про Україну та її проблеми

Як вважає генсек НАТО, він справді стурбований тим, що союзники Києва можуть багато чого важливого прогавити, поки їхня увага прикута до менш доленосних викликів, ніж російська війна.

Ризик полягає в тому, що ви, звичайно, зосереджуєтеся на Гренландії, тому що ми маємо переконатися, що це питання буде вирішено мирним шляхом. Але головним питанням є не Гренландія. Зараз головним питанням є Україна.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Він закликав членів Альянсу не забувати, що Росія з кожним днем сильньше руйнує українську енергетику на тлі зимових морозів.

На цьому тлі Рютте нагадав, що Україна здатна забезпечити лише 60% власних потреб в електроенергії.

І так, це правда, що в грудні росіяни втрачали 1000 людей на день — не важко поранених, а мертвих. Це понад 30 тисяч за грудень… Але вони все одно продовжують атаки, вони все одно посилюють атаки, — додав генсек НАТО.

