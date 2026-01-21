Генсек НАТО обурюється, що всі забули про Україну через Трампа та Гренландію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирішив нагадати світу, що головною проблемою досі залишається війна Росії проти України, а не ситуація довкола Гренландії, яку, на його думку, вдасться владнати мирним шляхом.
Головні тези:
- Україна щоденно стикається зі серйозними проблемами в енергетиці через російські атаки.
- Союзники Києва повинні сконцентруватися на вирішенні саме цих проблем.
Рютте заклкає світ згадати про Україну та її проблеми
Як вважає генсек НАТО, він справді стурбований тим, що союзники Києва можуть багато чого важливого прогавити, поки їхня увага прикута до менш доленосних викликів, ніж російська війна.
Він закликав членів Альянсу не забувати, що Росія з кожним днем сильньше руйнує українську енергетику на тлі зимових морозів.
На цьому тлі Рютте нагадав, що Україна здатна забезпечити лише 60% власних потреб в електроенергії.
