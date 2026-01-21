ЗСУ сформували унікальну кіл-зону — це може змінити хід війни

Американські аналітики Інституту вивчення війни дійшли висновку, що українські війська почали використовувати нову тактику на полі бою, яка полягає у створенні непрохідної для армії РФ кіл-зони. Наразі її успішно застосовують в Куп'янську, однак, імовірно, це лише початок.

Кіл-зона в Куп'янську має всі шанси, щоб “розростися”

За словами аналітиків, у районі Куп'янська українські бійці сформували непрохідну кіл-зону.

Що важливо розуміти, у її межах росіяни не можуть використовувати техніку на глибині 20-25 кілометрів від лінії фронту або піхоту в межах одного кілометра від лінії фронту.

Команда Інституту вивчення війни переконана: якщо Силам оборони вдасться розширити цю тактику на всю лінію фронту, то це допоможе зірвати ворожий наступ.

Що важливо розуміти, ще 20 січня український підрозділ "Оріон" офіційно підтвердив, що ЗСУ створили зону ураження з використанням безпілотних систем поблизу Куп'янська.

Саме вона дає можливість знищити до 88 відсотків російських військ до того, як вони наблизяться до українських позицій.