Ракета РФ рознесла будинок в Адигеї — Z-канали цинічно звинувачують Україну

У ніч на 21 січня у селищі Нова Адигея, що знаходиться на кордоні з Краснодарським краєм, місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу у житловому будинку. Згодом стало відомо, що це наслідок удару російської ракети ППО. Однак прокремлівські Z-канали наразі намагаються цинічно звинуватити у всьому Сили оборони України.