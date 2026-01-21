Ракета РФ рознесла будинок в Адигеї — Z-канали цинічно звинувачують Україну
Ракета РФ рознесла будинок в Адигеї — Z-канали цинічно звинувачують Україну

Російська ракета рознесла будинок в Адигеї
Джерело:  online.ua

У ніч на 21 січня у селищі Нова Адигея, що знаходиться на кордоні з Краснодарським краєм, місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу у житловому будинку. Згодом стало відомо, що це наслідок удару російської ракети ППО. Однак прокремлівські Z-канали наразі намагаються цинічно звинуватити у всьому Сили оборони України.

Головні тези:

  • Згідно з даними аналітиків, це була російська зенітна ракета.
  • Однак влада РФ продовжує брехати власному населенню.

Військове командування РФ намагається звинуватити Україну у своєму злочині

Російський опозиційний телеграм-канал ASTRA проаналізував численні кадри очевидців з місця події, зокрема з моментом удару.

Так, він дійшов висновку висновку, що у житловий будинок потрапила російська ракета ППО.

Пошкоджений ракетою будинок розташований за адресою: вулиця Бжегокайська, 25/1к15 (ЖК ВИНОГРАД-2), Нова Адигея. На відео очевидців чітко відображено момент прольоту та попадання ракети точно до будинку.

Що цікаво, губернатор російського регіону буквально одразу почав брехати, що до будинку потрапили українські БПЛА.

Згідно з останніми даними, постраждали 11 цивільних, а будинок отримав значні пошкодження.

Наразі російська влада робить все можливе, щоб приховати свій злочин, зокрема й намагається звинуватити у ньому Україну.

Однак традиційно кремлівські посіпаки не надають жодних доказів, намагаючись спихнути відповідальність за свої помилки на українські війська.

Деякі Z-канали спочатку слідом за главою регіону стверджували, що будинок атакували українські БПЛА, проте коли з'явилися кадри очевидців із зафіксованою ракетою, змінили риторику: тепер, за їхньою версією, до будинку потрапила українська далекобійна ракета “Фламінго”.

