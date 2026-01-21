У ніч на 21 січня у селищі Нова Адигея, що знаходиться на кордоні з Краснодарським краєм, місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу у житловому будинку. Згодом стало відомо, що це наслідок удару російської ракети ППО. Однак прокремлівські Z-канали наразі намагаються цинічно звинуватити у всьому Сили оборони України.
Головні тези:
- Згідно з даними аналітиків, це була російська зенітна ракета.
- Однак влада РФ продовжує брехати власному населенню.
Військове командування РФ намагається звинуватити Україну у своєму злочині
Російський опозиційний телеграм-канал ASTRA проаналізував численні кадри очевидців з місця події, зокрема з моментом удару.
Так, він дійшов висновку висновку, що у житловий будинок потрапила російська ракета ППО.
Що цікаво, губернатор російського регіону буквально одразу почав брехати, що до будинку потрапили українські БПЛА.
Згідно з останніми даними, постраждали 11 цивільних, а будинок отримав значні пошкодження.
Наразі російська влада робить все можливе, щоб приховати свій злочин, зокрема й намагається звинуватити у ньому Україну.
Однак традиційно кремлівські посіпаки не надають жодних доказів, намагаючись спихнути відповідальність за свої помилки на українські війська.
