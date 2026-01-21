Ракета РФ разнесла дом в Адыгее — Z-каналы цинично обвиняют Украину

В ночь на 21 января в поселке Новая Адыгея, расположенном на границе с Краснодарским краем, местные жители сообщили о взрывах и пожаре в жилом доме. Позже стало известно, что это последствие удара российской ракеты ПВО. Однако прокремлевские Z-каналы пытаются цинично обвинить во всем Силы обороны Украины.
Главные тезисы
- Согласно данным аналитиков, это была российская зенитная ракета.
- Однако власти РФ продолжают лгать собственному населению.
Военное командование РФ пытается обвинить Украину в своем преступлении
Российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA проанализировал многочисленные кадры очевидцев с места происшествия, в том числе момент удара.
Так, он пришел к выводу, что в жилой дом попала российская ракета ПВО.
Что интересно, губернатор российского региона буквально сразу начал врать, что в дом попали украинские БПЛА.
Согласно последним данным, пострадали 11 гражданских, а здание получило значительные повреждения.
Сейчас российские власти делают все возможное, чтобы скрыть свое преступление, в том числе и пытаются обвинить в нем Украину.
Однако традиционно кремлевские приспешники не дают никаких доказательств, пытаясь свалить ответственность за свои ошибки на украинские войска.
