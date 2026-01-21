Ракета РФ разнесла дом в Адыгее — Z-каналы цинично обвиняют Украину
Ракета РФ разнесла дом в Адыгее — Z-каналы цинично обвиняют Украину

Военное командование РФ пытается обвинить Украину в своем преступлении
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В ночь на 21 января в поселке Новая Адыгея, расположенном на границе с Краснодарским краем, местные жители сообщили о взрывах и пожаре в жилом доме. Позже стало известно, что это последствие удара российской ракеты ПВО. Однако прокремлевские Z-каналы пытаются цинично обвинить во всем Силы обороны Украины.

Главные тезисы

  • Согласно данным аналитиков, это была российская зенитная ракета.
  • Однако власти РФ продолжают лгать собственному населению.

Военное командование РФ пытается обвинить Украину в своем преступлении

Российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA проанализировал многочисленные кадры очевидцев с места происшествия, в том числе момент удара.

Так, он пришел к выводу, что в жилой дом попала российская ракета ПВО.

Поврежденное ракетой здание расположено по адресу: улица Бжегокайская, 25/1к15 (ЖК ВИНОГРАД-2), Новая Адыгея. На видео очевидцев четко отображен момент пролета и попадания ракеты точно в дом.

Что интересно, губернатор российского региона буквально сразу начал врать, что в дом попали украинские БПЛА.

Согласно последним данным, пострадали 11 гражданских, а здание получило значительные повреждения.

Сейчас российские власти делают все возможное, чтобы скрыть свое преступление, в том числе и пытаются обвинить в нем Украину.

Однако традиционно кремлевские приспешники не дают никаких доказательств, пытаясь свалить ответственность за свои ошибки на украинские войска.

Некоторые Z-каналы сначала вслед за главой региона утверждали, что здание атаковали украинские БПЛА, однако когда появились кадры очевидцев с зафиксированной ракетой, сменили риторику: теперь, по их версии, в дом попала украинская дальнобойная ракета "Фламинго".

