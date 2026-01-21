ВСУ сформировали уникальную килл-зону — это может изменить ход войны

Американские аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что украинские войска начали использовать новую тактику на поле боя, заключающуюся в создании непроходимой для армии РФ килл-зоны. Теперь ее успешно применяют в Купянске, однако, вероятно, это только начало.

Килл-зона в Купянске имеет все шансы, чтобы "разросться"

По словам аналитиков, в районе Купянска украинские бойцы сформировали непроходимую килл-зону.

Что важно понимать, в ее пределах россияне не могут использовать технику на глубине 20-25 километров от линии фронта или пехоту в пределах одного километра от линии фронта.

Команда Института изучения войны убеждена: если Силам обороны удастся расширить эту тактику на всю линию фронта, это поможет сорвать вражеское наступление.

Что важно понимать, еще 20 января украинское подразделение "Орион" официально подтвердило, что ВСУ создали зону поражения с использованием беспилотных систем вблизи Купянска.

Именно она позволяет уничтожить до 88 процентов российских войск до того, как они приблизятся к украинским позициям.