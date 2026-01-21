ВСУ сформировали уникальную килл-зону — это может изменить ход войны
ВСУ сформировали уникальную килл-зону — это может изменить ход войны

Килл-зона в Купянске имеет все шансы, чтобы "разросться"
Источник:  ISW

Американские аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что украинские войска начали использовать новую тактику на поле боя, заключающуюся в создании непроходимой для армии РФ килл-зоны. Теперь ее успешно применяют в Купянске, однако, вероятно, это только начало.

Главные тезисы

  • Украина нашла способ значительно снизить эффективность российской тактики проникновения.
  • Эта система базируется на соединении воздушных и наземных беспилотников.

Килл-зона в Купянске имеет все шансы, чтобы "разросться"

По словам аналитиков, в районе Купянска украинские бойцы сформировали непроходимую килл-зону.

Что важно понимать, в ее пределах россияне не могут использовать технику на глубине 20-25 километров от линии фронта или пехоту в пределах одного километра от линии фронта.

Команда Института изучения войны убеждена: если Силам обороны удастся расширить эту тактику на всю линию фронта, это поможет сорвать вражеское наступление.

Что важно понимать, еще 20 января украинское подразделение "Орион" официально подтвердило, что ВСУ создали зону поражения с использованием беспилотных систем вблизи Купянска.

Именно она позволяет уничтожить до 88 процентов российских войск до того, как они приблизятся к украинским позициям.

Беспилотные системы препятствуют передвижению и маневрированию российской пехоты в пределах одного километра от линии фронта, а также препятствуют передвижению и маневрированию российской техники и механизированного оборудования на расстоянии 20-25 км от линии фронта.

