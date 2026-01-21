"План процветания" Украины на 800 млрд долл столкнулся с новыми вызовами

Команды украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на рабочем уровне достигли соглашения по политическому документу "плана процветания" Украины, однако впереди еще очень много задач, которые не так просто выполнить.

"План процветания" Украины — на каком этапе работа

С заявлением по этому поводу выступил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Он официально подтвердил, что речь идет именно о "плане процветания" Украины на 800 млрд долларов.

На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но самый большой вызов для нас всех состоит в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и нами, и это будет касаться действительно десятков правовых инструментов. Тарас Утка Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции

По словам Качки, речь идет о документе для планирования, а не о завершенном проекте.

То есть его следует рассматривать как набор задач, которые еще придется воплотить в жизнь.