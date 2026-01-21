"План процветания" Украины на 800 млрд долл столкнулся с новыми вызовами

Команды украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на рабочем уровне достигли соглашения по политическому документу "плана процветания" Украины, однако впереди еще очень много задач, которые не так просто выполнить.
Главные тезисы
- Главный вызов заключается в необходимости совместной работы между ЕС, США и Украиной.
- В настоящее время "План процветания" рассматривается как набор задач, которые еще предстоит воплотить в жизнь.
"План процветания" Украины — на каком этапе работа
С заявлением по этому поводу выступил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Он официально подтвердил, что речь идет именно о "плане процветания" Украины на 800 млрд долларов.
По словам Качки, речь идет о документе для планирования, а не о завершенном проекте.
То есть его следует рассматривать как набор задач, которые еще придется воплотить в жизнь.
