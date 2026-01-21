Премьер Гренландии призывает готовиться к вторжению США
Премьер Гренландии призывает готовиться к вторжению США

Нильсен считает, что нельзя игнорировать угрозы Трампа
Лидер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен четко дал понять, что население и власти арктического острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению США, даже если считают, что Штаты не решатся на такой шаг.

Главные тезисы

  • Трамп до сих пор не отказался от своих планов относительно Гренландии.
  • Это означает, что власти острова должны готовиться даже к худшим сценариям.

Нильсен считает, что нельзя игнорировать угрозы Трампа

На фоне ужесточения угроз со стороны президента США лидер Гренландии обратился к населению острова с важным заявлением.

По его убеждению, пора готовиться к американскому вторжению, даже если такое развитие событий сейчас кажется невозможным.

Военный конфликт маловероятен, но его нельзя исключать.

Йенс-Фредерик Нильсен

Йенс-Фредерик Нильсен

Премьер-министр Гренландии

Он официально подтвердил, что правительство Гренландии сформирует рабочую группу, состоящую из представителей всех соответствующих местных органов власти.

Это позволит людям подготовиться к любым нарушениям повседневной жизни.

Кроме того, указано, что власти острова работают над распространением новых рекомендаций среди населения, в частности, рекомендацией хранить в своих домах запас продуктов на пять дней.

В свою очередь министр финансов острова и бывший лидер Мюте Б. Эгеде отметил, что Гренландия находится под "большим давлением" и "мы должны быть готовы к любым сценариям".

Трамп продолжает ослаблять НАТО

