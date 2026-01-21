Премьер Гренландии призывает готовиться к вторжению США

Лидер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен четко дал понять, что население и власти арктического острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению США, даже если считают, что Штаты не решатся на такой шаг.

Нильсен считает, что нельзя игнорировать угрозы Трампа

На фоне ужесточения угроз со стороны президента США лидер Гренландии обратился к населению острова с важным заявлением.

По его убеждению, пора готовиться к американскому вторжению, даже если такое развитие событий сейчас кажется невозможным.

Военный конфликт маловероятен, но его нельзя исключать. Йенс-Фредерик Нильсен Премьер-министр Гренландии

Он официально подтвердил, что правительство Гренландии сформирует рабочую группу, состоящую из представителей всех соответствующих местных органов власти.

Это позволит людям подготовиться к любым нарушениям повседневной жизни.

Кроме того, указано, что власти острова работают над распространением новых рекомендаций среди населения, в частности, рекомендацией хранить в своих домах запас продуктов на пять дней.