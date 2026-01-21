Прем’єр Гренландії закликає готуватися до вторгнення США

Лідер Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен чітко дав зрозуміти, що населення і влада арктичного острова повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення США, навіть якщо вважають, що Штати не наважаться на такий крок.
Головні тези:
- Трамп досі не відмовився від своїх планів щодо Гренландії.
- Це означає, що влада острова повинна готуватися навіть до найгірших сценаріїв.
Нільсен вважає, що не можна ігнорувати погрози Трампа
На тлі посилення погроз з боку президента США лідер Гренландії звернувся до населення острова з важливою заявою.
На його переконання, настав час готуватися до американського вторгнення, навіть якщо такий розвиток подій наразі здається неможливим.
Він офіційно підтвердив, що уряд Гренландії сформує робочу групу, що складатиметься з представників усіх відповідних місцевих органів влади.
Це дасть можливість допомогти людям підготуватися до будь-яких порушень повсякденного життя.
Окрім того, наголошується, що влада острова працює над поширенням нових рекомендацій серед населення, зокрема рекомендації зберігати в своїх будинках запас продуктів на п'ять днів.
