Прем’єр Гренландії закликає готуватися до вторгнення США

Лідер Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен чітко дав зрозуміти, що населення і влада арктичного острова повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення США, навіть якщо вважають, що Штати не наважаться на такий крок.

Нільсен вважає, що не можна ігнорувати погрози Трампа

На тлі посилення погроз з боку президента США лідер Гренландії звернувся до населення острова з важливою заявою.

На його переконання, настав час готуватися до американського вторгнення, навіть якщо такий розвиток подій наразі здається неможливим.

Військовий конфлікт малоймовірний, але його не можна виключати. Єнс-Фредерік Нільсен Прем'єр-міністр Гренландії

Він офіційно підтвердив, що уряд Гренландії сформує робочу групу, що складатиметься з представників усіх відповідних місцевих органів влади.

Це дасть можливість допомогти людям підготуватися до будь-яких порушень повсякденного життя.

Окрім того, наголошується, що влада острова працює над поширенням нових рекомендацій серед населення, зокрема рекомендації зберігати в своїх будинках запас продуктів на п'ять днів.