Прем’єр Гренландії закликає готуватися до вторгнення США
Категорія
Світ
Дата публікації

Прем’єр Гренландії закликає готуватися до вторгнення США

Єнс-Фредерік Нільсен
Джерело:  Bloomberg

Лідер Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен чітко дав зрозуміти, що населення і влада арктичного острова повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення США, навіть якщо вважають, що Штати не наважаться на такий крок.

Головні тези:

  • Трамп досі не відмовився від своїх планів щодо Гренландії.
  • Це означає, що влада острова повинна готуватися навіть до найгірших сценаріїв.

Нільсен вважає, що не можна ігнорувати погрози Трампа

На тлі посилення погроз з боку президента США лідер Гренландії звернувся до населення острова з важливою заявою.

На його переконання, настав час готуватися до американського вторгнення, навіть якщо такий розвиток подій наразі здається неможливим.

Військовий конфлікт малоймовірний, але його не можна виключати.

Єнс-Фредерік Нільсен

Єнс-Фредерік Нільсен

Прем'єр-міністр Гренландії

Він офіційно підтвердив, що уряд Гренландії сформує робочу групу, що складатиметься з представників усіх відповідних місцевих органів влади.

Це дасть можливість допомогти людям підготуватися до будь-яких порушень повсякденного життя.

Окрім того, наголошується, що влада острова працює над поширенням нових рекомендацій серед населення, зокрема рекомендації зберігати в своїх будинках запас продуктів на п'ять днів.

Своєю чергою міністр фінансів острова і колишній лідер Мюте Б. Егеде зазначив, що Гренландія перебуває під "великим тиском" і "ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США затримали ще один танкер із "тіньового флоту" РФ — відео
США “вполювали” ще один танкер із "тіньового флоту" РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон і Мерц закликають ЄС застосувати торгову "базуку" проти США
Мерц і Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп спровокував паніку в ЄС новим рішенням щодо НАТО
Трамп продовжує ослаблювати НАТО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?