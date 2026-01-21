"План процвітання" України на 800 млрд дол зіткнувся з новими викликами

Команди українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документа "плану процвітання" України, однак попереду ще дуже багато завдань, які не так просто виконати.

"План процвітання" України — на якому етапі робота

З заявою з цього приводу виступив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Він офіційно підтвердив, що йдеться саме про "план процвітання" України на 800 млрд доларів.

На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик для нас усіх полягає в тому, що цей документ, який ми підпишемо, зобов’яже нас до спільної роботи між ЄС, США та нами, і це буде стосуватися справді десятків правових інструментів. Тарас Качка Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

За словами Качки, мовиться про документ для планування, а не завершений проєкт.

Тобто його варто розглядати як набір завдань, які ще доведеться втілити в життя.