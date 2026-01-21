"План процвітання" України на 800 млрд дол зіткнувся з новими викликами

Команди українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документа "плану процвітання" України, однак попереду ще дуже багато завдань, які не так просто виконати.
Головні тези:
- Головний виклик полягає в необхідності спільної роботи між ЄС, США та Україною.
- Наразі “План процвітання” розглядається як набір завдань, які ще потрібно втілити в життя.
"План процвітання" України — на якому етапі робота
З заявою з цього приводу виступив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
Він офіційно підтвердив, що йдеться саме про "план процвітання" України на 800 млрд доларів.
За словами Качки, мовиться про документ для планування, а не завершений проєкт.
Тобто його варто розглядати як набір завдань, які ще доведеться втілити в життя.
