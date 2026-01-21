"План процвітання" України на 800 млрд дол зіткнувся з новими викликами
Категорія
Економіка
Дата публікації

"План процвітання" України на 800 млрд дол зіткнувся з новими викликами

Качка
Read in English

Команди українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документа "плану процвітання" України, однак попереду ще дуже багато завдань, які не так просто виконати.

Головні тези:

  • Головний виклик полягає в необхідності спільної роботи між ЄС, США та Україною.
  • Наразі “План процвітання” розглядається як набір завдань, які ще потрібно втілити в життя.

"План процвітання" України — на якому етапі робота

З заявою з цього приводу виступив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Він офіційно підтвердив, що йдеться саме про "план процвітання" України на 800 млрд доларів.

На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик для нас усіх полягає в тому, що цей документ, який ми підпишемо, зобов’яже нас до спільної роботи між ЄС, США та нами, і це буде стосуватися справді десятків правових інструментів.

Тарас Качка

Тарас Качка

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

За словами Качки, мовиться про документ для планування, а не завершений проєкт.

Тобто його варто розглядати як набір завдань, які ще доведеться втілити в життя.

Він має розділ з робочими напрямами, близько п’яти або семи різних напрямів, що потрібно зробити, щоб усе це реалізувати, — пояснив Качка.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп спровокував паніку в ЄС новим рішенням щодо НАТО
Трамп продовжує ослаблювати НАТО
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Ракета РФ рознесла будинок в Адигеї — Z-канали цинічно звинувачують Україну
Російська ракета рознесла будинок в Адигеї
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Прем’єр Гренландії закликає готуватися до вторгнення США
Єнс-Фредерік Нільсен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?