Генсек НАТО возмущается, что все забыли об Украине из-за Трампа и Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил напомнить миру, что главной проблемой до сих пор остается война России против Украины, а не ситуация вокруг Гренландии, которую, по его мнению, удастся наладить мирным путем.
Главные тезисы
- Украина ежедневно сталкивается с серьезными проблемами в энергетике из-за российских атак.
- Союзники Киева должны сконцентрироваться на решении этих проблем.
Рютте призывает мир вспомнить об Украине и ее проблемах
Как считает генсек НАТО, он действительно обеспокоен тем, что союзники Киева могут многое важное упустить, пока их внимание приковано к менее судьбоносным вызовам, чем российская война.
Он призвал членов Альянса не забывать, что Россия с каждым днем все сильнее разрушает украинскую энергетику на фоне зимних морозов.
На этом фоне Рютте напомнил, что Украина способна обеспечить только 60% потребностей в электроэнергии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-