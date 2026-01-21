Генсек НАТО возмущается, что все забыли об Украине из-за Трампа и Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил напомнить миру, что главной проблемой до сих пор остается война России против Украины, а не ситуация вокруг Гренландии, которую, по его мнению, удастся наладить мирным путем.

Рютте призывает мир вспомнить об Украине и ее проблемах

Как считает генсек НАТО, он действительно обеспокоен тем, что союзники Киева могут многое важное упустить, пока их внимание приковано к менее судьбоносным вызовам, чем российская война.

Риск заключается в том, что вы, конечно, сосредотачиваетесь на Гренландии, потому что мы должны убедиться, что этот вопрос будет решен мирным путем. Но главным вопросом является не Гренландия. Сейчас главный вопрос — Украина. Марк Рютте Генсек НАТО

Он призвал членов Альянса не забывать, что Россия с каждым днем все сильнее разрушает украинскую энергетику на фоне зимних морозов.

На этом фоне Рютте напомнил, что Украина способна обеспечить только 60% потребностей в электроэнергии.