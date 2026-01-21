Генсек НАТО возмущается, что все забыли об Украине из-за Трампа и Гренландии
Рютте призывает мир вспомнить об Украине и ее проблемах
Источник:  The Guardian

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил напомнить миру, что главной проблемой до сих пор остается война России против Украины, а не ситуация вокруг Гренландии, которую, по его мнению, удастся наладить мирным путем.

Главные тезисы

  • Украина ежедневно сталкивается с серьезными проблемами в энергетике из-за российских атак.
  • Союзники Киева должны сконцентрироваться на решении этих проблем.

Как считает генсек НАТО, он действительно обеспокоен тем, что союзники Киева могут многое важное упустить, пока их внимание приковано к менее судьбоносным вызовам, чем российская война.

Риск заключается в том, что вы, конечно, сосредотачиваетесь на Гренландии, потому что мы должны убедиться, что этот вопрос будет решен мирным путем. Но главным вопросом является не Гренландия. Сейчас главный вопрос — Украина.

Он призвал членов Альянса не забывать, что Россия с каждым днем все сильнее разрушает украинскую энергетику на фоне зимних морозов.

На этом фоне Рютте напомнил, что Украина способна обеспечить только 60% потребностей в электроэнергии.

И да, это правда, что в декабре россияне теряли 1000 человек в день — не тяжело раненых, а мертвых. Это больше 30 тысяч за декабрь… Но они все равно продолжают атаки, они все равно усиливают атаки, — добавил генсек НАТО.

