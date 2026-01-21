4000 домов в Киеве до сих пор без тепла — Зеленский

21 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в столице Украины до сих пор остается критической: около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% города – без электричества.

Зеленский описал актуальную ситуацию в стране после российских атак

Украинский лидер сообщил, что 21 января снова созвал специальный энергетический селектор.

В центре внимания президента и его команды находились Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина — регионы, где ситуация сейчас самая сложная.

Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму. На сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы — без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, он не согласен с этой оценкой, потому требует безотлагательно привлечь дополнительные ресурсы.

В разных регионах Украины продолжается развертывание пунктов поддержки и обогрева, а также подготовка горячего питания для людей.

На этом фоне Зеленский призвал ускорить ремонты сетей и подстанций.

Также президент заслушал доклад из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания «шахедов».