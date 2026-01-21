4000 домов в Киеве до сих пор без тепла — Зеленский

21 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в столице Украины до сих пор остается критической: около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% города – без электричества.
Главные тезисы
- Поддерживается работа базовых станций и мобильной связи.
- Есть решение о бронировании 100% персонала, привлеченного к ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации.
Зеленский описал актуальную ситуацию в стране после российских атак
Украинский лидер сообщил, что 21 января снова созвал специальный энергетический селектор.
В центре внимания президента и его команды находились Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина — регионы, где ситуация сейчас самая сложная.
По словам главы государства, он не согласен с этой оценкой, потому требует безотлагательно привлечь дополнительные ресурсы.
В разных регионах Украины продолжается развертывание пунктов поддержки и обогрева, а также подготовка горячего питания для людей.
На этом фоне Зеленский призвал ускорить ремонты сетей и подстанций.
Также президент заслушал доклад из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания «шахедов».
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-