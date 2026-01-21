Автоконцерн Renault согласился производить дроны для Украины
Автоконцерн Renault согласился производить дроны для Украины

Renault усилит армию Украины
Источник:  Financial Times

Крупнейший французский производитель автомобилей Renault официально подтвердил, что уже договорился о сотрудничестве с оборонной компанией Turgis Gaillard для производства беспилотников для Украины.

  • Детали контракта и его стоимость пока не разглашаются.
  • Renault имеет богатый опыт в производстве оборонной техники.

Команда компании заявила журналистам, что дроны намерены производить на сразу на двух заводах.

Несмотря на это, детали контракта, его стоимость и запланированные объемы производства публично разглашать не будут.

С заявлением на этот счет уже выступил директор Renault Фабрис Камболов.

По словам последнего, к его компании обратились, учитывая ее производственную и креативную промышленную экспертизу.

Этот проект продолжается и координируется Министерством обороны Франции. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства, — пояснил он.

Команды Renault и Turgis Gaillard не захотели рассказывать СМИ, о каких именно дронах идет речь: ударных, разведывательных или оборонительных.

Журналисты обращают внимание, что именно беспилотники остаются одним из главных инструментов обороны Украины, в частности для сдерживания российского наступления и ударов по тыловой инфраструктуре противника.

Что также важно понимать, Renault раньше производил оборонную технику, прежде всего танки, которые использовались в Первой и Второй мировых войнах.

