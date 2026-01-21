Автоконцерн Renault согласился производить дроны для Украины

Крупнейший французский производитель автомобилей Renault официально подтвердил, что уже договорился о сотрудничестве с оборонной компанией Turgis Gaillard для производства беспилотников для Украины.

Renault усилит армию Украины

Команда компании заявила журналистам, что дроны намерены производить на сразу на двух заводах.

Несмотря на это, детали контракта, его стоимость и запланированные объемы производства публично разглашать не будут.

С заявлением на этот счет уже выступил директор Renault Фабрис Камболов.

По словам последнего, к его компании обратились, учитывая ее производственную и креативную промышленную экспертизу.

Этот проект продолжается и координируется Министерством обороны Франции. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства, — пояснил он. Поделиться

Команды Renault и Turgis Gaillard не захотели рассказывать СМИ, о каких именно дронах идет речь: ударных, разведывательных или оборонительных.

Журналисты обращают внимание, что именно беспилотники остаются одним из главных инструментов обороны Украины, в частности для сдерживания российского наступления и ударов по тыловой инфраструктуре противника.

Что также важно понимать, Renault раньше производил оборонную технику, прежде всего танки, которые использовались в Первой и Второй мировых войнах.