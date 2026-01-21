Автоконцерн Renault согласился производить дроны для Украины

Крупнейший французский производитель автомобилей Renault официально подтвердил, что уже договорился о сотрудничестве с оборонной компанией Turgis Gaillard для производства беспилотников для Украины.
Главные тезисы
- Детали контракта и его стоимость пока не разглашаются.
- Renault имеет богатый опыт в производстве оборонной техники.
Renault усилит армию Украины
Команда компании заявила журналистам, что дроны намерены производить на сразу на двух заводах.
Несмотря на это, детали контракта, его стоимость и запланированные объемы производства публично разглашать не будут.
С заявлением на этот счет уже выступил директор Renault Фабрис Камболов.
По словам последнего, к его компании обратились, учитывая ее производственную и креативную промышленную экспертизу.
Команды Renault и Turgis Gaillard не захотели рассказывать СМИ, о каких именно дронах идет речь: ударных, разведывательных или оборонительных.
Журналисты обращают внимание, что именно беспилотники остаются одним из главных инструментов обороны Украины, в частности для сдерживания российского наступления и ударов по тыловой инфраструктуре противника.
Что также важно понимать, Renault раньше производил оборонную технику, прежде всего танки, которые использовались в Первой и Второй мировых войнах.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-