Дата публікації

Автоконцерн Renault погодився виробляти дрони для України

Renault посилить армію України
Джерело:  Financial Times

Найбільший французький виробник автомобілів Renault офіційно підтвердив, що вже домовився про співпрацю з оборонною компанією Turgis Gaillard щодо виробництва безпілотників для України. 

Головні тези:

  • Деталі контракту та його вартість наразі не розголошуються.
  • Renault має багатий досвід виробництва оборонної техніки.

Команда компанії заявила журналістам, що дрони мають намір виготовляти одразу на двох заводах.

Попри це, наразі деталі контракту, його вартість і заплановані обсяги виробництва публічно розголошувати не будуть.

З заявою з цього приводу вже виступив директор Renault Фабріс Камболів.

За словами останнього, до його компанії звернулися з огляду на її виробничу та креативну промислову експертизу.

Цей проєкт триває і координується Міністерством оборони Франції. Ми підтверджуємо нашу участь у цьому проєкті на прохання держави, — пояснив він.

Команди Renault та Turgis Gaillard не захотіли розповідати ЗМІ, про які саме дрони йдеться: ударні, розвідувальні або оборонні.

Журналісти звертають увагу на те, що саме безпілотники залишаються одним із головних інструментів оборони України, зокрема для стримування російського наступу та ударів по тиловій інфраструктурі противника.

Що також важливо розуміти, Renault раніше виробляв оборонну техніку, насамперед танки, що використовувалися у Першій та Другій світових війнах.

