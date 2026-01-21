4000 будинків у Києві досі без тепла — Зеленський
4000 будинків у Києві досі без тепла — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський описав актуальну ситуацію в країні після російських атак
21 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що ситуація в столиці України досі залишається критичною: близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % міста – без електрики. 

Головні тези:

  •  Підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку.
  •  Є рішення щодо бронювання 100 % персоналу, який залучений до ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації.

Зеленський описав актуальну ситуацію в країні після російських атак

Український лідер повідомив, що 21 січня знову кликав спеціальний енергетичний селектор.

У центрі уваги президента та його команди були Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина — регіони, де ситуація зараз найскладніша.

Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму. Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці — без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, він не згоден із цією оцінкою, тому вимагає невідкладно залучити додаткові ресурси.

У різних регіонах України триває розгортання пунктів підтримки та обігріву, а також підготовка гарячого харчування для людей.

На цьому тлі Зеленський закликав до прискорення ремонтів мереж та підстанцій.

Також президент заслухава доповідь із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття «шахедів».

Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, — для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу, — додав Зеленський.

