4000 будинків у Києві досі без тепла — Зеленський

21 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що ситуація в столиці України досі залишається критичною: близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % міста – без електрики.
Головні тези:
- Підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку.
- Є рішення щодо бронювання 100 % персоналу, який залучений до ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації.
Зеленський описав актуальну ситуацію в країні після російських атак
Український лідер повідомив, що 21 січня знову кликав спеціальний енергетичний селектор.
У центрі уваги президента та його команди були Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина — регіони, де ситуація зараз найскладніша.
За словами глави держави, він не згоден із цією оцінкою, тому вимагає невідкладно залучити додаткові ресурси.
У різних регіонах України триває розгортання пунктів підтримки та обігріву, а також підготовка гарячого харчування для людей.
На цьому тлі Зеленський закликав до прискорення ремонтів мереж та підстанцій.
Також президент заслухава доповідь із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття «шахедів».
