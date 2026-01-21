Год Трампа. Президент США похвастался своими 365 "достижениями"

Президент США Дональд Трамп после года в должности похвастался своими 365 достижениями и победами. Соответствующий документ он представил на брифинге в Белом доме.
Главные тезисы
- Дональд Трамп подвел итоги своего первого года в качестве президента США, отметив более 650 тыс. арестов и депортаций нелегальных иностранцев.
- Президент похвастался прекращением конфликтов между различными странами, а также установлением механизма прекращения войны между Украиной и РФ.
- Трамп считает своим достижением выселение более 2,6 миллиона иностранцев-нелегалов из США с помощью депортаций и добровольных выездов.
Трамп похвастался 650 тыс. арестами в США в течение 2025 года
В частности, Трамп считает своим достижением то, что выселил более 2,6 миллионов иностранцев-нелегалов из США путем депортаций и добровольных самостоятельных выездов.
Как отмечается на сайте, за год проведено более 650 тыс. арестов, задержаний и депортаций нелегалов, в том числе преступников-иностранцев: убийц, насильников, банд и рецидивистов. Кроме того, депортировано более 400 тыс. нелегалов, обвиняемых в преступлениях или осужденных за них.
Трамп заявил в отчете, что "завершил войну" между Израилем и ХАМАСом, введя режим прекращения огня, обеспечив освобождение заложников и приняв исторический план мира в Газе, чтобы обеспечить полную безопасность и процветание для всех в регионе.
На сайте также утверждается, что Трамп "создал при поддержке США механизм для прекращения войны между Украиной и РФ, установив обязательные для выполнения критерии прекращения огня и стимулы для восстановления".
Президент США заявил, что возобновил максимальное давление на Иран и уничтожил ядерный потенциал страны путем скоординированных военных действий, усиления санкций и разведывательных операций.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-