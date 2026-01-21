Год Трампа. Президент США похвастался своими 365 "достижениями"
The White House
Трамп
Президент США Дональд Трамп после года в должности похвастался своими 365 достижениями и победами. Соответствующий документ он представил на брифинге в Белом доме.

  • Дональд Трамп подвел итоги своего первого года в качестве президента США, отметив более 650 тыс. арестов и депортаций нелегальных иностранцев.
  • Президент похвастался прекращением конфликтов между различными странами, а также установлением механизма прекращения войны между Украиной и РФ.
  • Трамп считает своим достижением выселение более 2,6 миллиона иностранцев-нелегалов из США с помощью депортаций и добровольных выездов.

Трамп похвастался 650 тыс. арестами в США в течение 2025 года

В частности, Трамп считает своим достижением то, что выселил более 2,6 миллионов иностранцев-нелегалов из США путем депортаций и добровольных самостоятельных выездов.

Как отмечается на сайте, за год проведено более 650 тыс. арестов, задержаний и депортаций нелегалов, в том числе преступников-иностранцев: убийц, насильников, банд и рецидивистов. Кроме того, депортировано более 400 тыс. нелегалов, обвиняемых в преступлениях или осужденных за них.

Трамп заявил в отчете, что "завершил войну" между Израилем и ХАМАСом, введя режим прекращения огня, обеспечив освобождение заложников и приняв исторический план мира в Газе, чтобы обеспечить полную безопасность и процветание для всех в регионе.

Он включил в список "остановленных войн" такие случаи, как противостояние Индии и Пакистана, Камбоджи с Таиландом, Конго и Руанды, сербско-косовский конфликт.

На сайте также утверждается, что Трамп "создал при поддержке США механизм для прекращения войны между Украиной и РФ, установив обязательные для выполнения критерии прекращения огня и стимулы для восстановления".

Президент США заявил, что возобновил максимальное давление на Иран и уничтожил ядерный потенциал страны путем скоординированных военных действий, усиления санкций и разведывательных операций.

