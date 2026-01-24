Українські воїни рознесли 7 районів зосередження армії РФ
Українські воїни рознесли 7 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Українські воїни рознесли 7 районів зосередження армії РФ
Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували сім районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників.

Головні тези:

  • Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
  • Загалом протягом 23 січня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 24 січня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 24.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 233 020 (+930) осіб;

  • танків — 11 603 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 23 949 (+3) од;

  • артилерійських систем — 36 580 (+31) од;

  • засобів ПВО — 1 283 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 114 049 (+772) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 75 644 (+88) од;

24 січня розпочалася 1 431-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54  — з реактивних систем залпового вогню.

