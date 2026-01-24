Українські воїни рознесли 7 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували сім районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників.
Головні тези:
- Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
- Загалом протягом 23 січня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 24 січня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 24.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 233 020 (+930) осіб;
танків — 11 603 (+4) од;
бойових броньованих машин — 23 949 (+3) од;
артилерійських систем — 36 580 (+31) од;
засобів ПВО — 1 283 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 114 049 (+772) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 75 644 (+88) од;
24 січня розпочалася 1 431-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби.
