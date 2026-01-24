Шмыгаль анонсировал возврат к почасовым отключениям света
Украина
Шмыгаль анонсировал возврат к почасовым отключениям света

Денис Шмыгаль
Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, сейчас он видит тенденцию к частичной стабилизации в энергосистеме. Это стало возможным благодаря скоординированным действиям “Укрэнерго” и операторов системы распределения. В ближайшие дни планируется возврат в режим почасовых отключений света, а не аварийных.

  • Минэнерго планирует выйти на прогнозируемые графики в объеме до 3-4 очередей.
  • Сейчас формируются дополнительные резервные бригады для усиления работы.

Министр энергетики не скрывает, что ситуация в энергосистеме остается сложной, поскольку сохраняется существенный дефицит мощности.

Несмотря на это, слаженные действия "Укрэнерго" и операторов системы распределения позволили частично добиться стабилизации.

Что касается электроснабжения. Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача — выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады по усилению работы.

По его словам, что касается столицы Украины, то уже проведена тотальная верификация когенерационных установок по Киеву и области.

На сегодня четко определено общее количество и техническую работоспособность.

В настоящее время из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую поставку энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать, — отметил Денис Шмигаль.

