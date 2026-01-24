Шмыгаль анонсировал возврат к почасовым отключениям света

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, сейчас он видит тенденцию к частичной стабилизации в энергосистеме. Это стало возможным благодаря скоординированным действиям “Укрэнерго” и операторов системы распределения. В ближайшие дни планируется возврат в режим почасовых отключений света, а не аварийных.
Главные тезисы
- Минэнерго планирует выйти на прогнозируемые графики в объеме до 3-4 очередей.
- Сейчас формируются дополнительные резервные бригады для усиления работы.
Шмыгаль назвал ключевую задачу на ближайшие дни
Министр энергетики не скрывает, что ситуация в энергосистеме остается сложной, поскольку сохраняется существенный дефицит мощности.
Несмотря на это, слаженные действия "Укрэнерго" и операторов системы распределения позволили частично добиться стабилизации.
По его словам, что касается столицы Украины, то уже проведена тотальная верификация когенерационных установок по Киеву и области.
На сегодня четко определено общее количество и техническую работоспособность.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-