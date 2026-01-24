Шмыгаль анонсировал возврат к почасовым отключениям света

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, сейчас он видит тенденцию к частичной стабилизации в энергосистеме. Это стало возможным благодаря скоординированным действиям “Укрэнерго” и операторов системы распределения. В ближайшие дни планируется возврат в режим почасовых отключений света, а не аварийных.

Шмыгаль назвал ключевую задачу на ближайшие дни

Министр энергетики не скрывает, что ситуация в энергосистеме остается сложной, поскольку сохраняется существенный дефицит мощности.

Несмотря на это, слаженные действия "Укрэнерго" и операторов системы распределения позволили частично добиться стабилизации.

Что касается электроснабжения. Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача — выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады по усилению работы. Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины

По его словам, что касается столицы Украины, то уже проведена тотальная верификация когенерационных установок по Киеву и области.

На сегодня четко определено общее количество и техническую работоспособность.