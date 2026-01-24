Шмигаль анонсував повернення до погодинних відключень світла
Шмигаль анонсував повернення до погодинних відключень світла

Денис Шмигаль
Шмигаль назвав ключове завдання на найближчі дні
Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, наразі він бачить тенденцію до часткової стабілізації в енергосистемі. Це стало можливим завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу. Найближчими днями планується повернення в режим погодинних відключень світла, а не аварійниїх. 

Головні тези:

  • Міненерго планує вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. 
  • Наразі формуються додаткові резервні бригади для посилення роботи.

Шмигаль назвав ключове завдання на найближчі дні

Міністр енергетики не приховує, що ситуація в енергосистемі залишається складною, адже зберігається суттєвий дефіцит потужності.

Попри це, злагоджені дії "Укренерго" та операторів системи розподілу дали можливість частково добитися стабілізації.

Щодо електропостачання. Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання — вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр енергетики України

За його словами, що стосується столиці України, то уже проведено тотальну верифікацію когенераційних установок по Києву та області.

Станом на сьогодні чітко визначено загальну кількість та технічну працездатність.

Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати, — наголосив Денис Шмигаль.

