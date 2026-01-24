Cили ППО знешкодили 15 російських ракет та 357 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Cили ППО знешкодили 15 російських ракет та 357 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 23-24 січня Росія здійснювала комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Загалом йдеться про 396 ворожих засобів повітряного нападу. Більшість цілей змогли успішно знешкодити сили ППО.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. 
  • Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Цього разу для масованого повітряного нападу ворог використав:

  • 2 протикорабельні ракети 3М22 “Циркон” (район пуску ТОТ АР Крим);

  • 12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. — РФ);

  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків — Брянська обл. — РФ, ТОТ Криму);

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл.- РФ);

  • 375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ — РФ, ТОТ Донецьк, близько 250 із них — "шахеди".

Основний напрямок удару — Київщина. Особливість — залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі — 15 ракет та 357 безпілотників різних типів:

  • 9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

  • 357 ударних БпЛА різних типів.

