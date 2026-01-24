Cилы ПВО обезвредили 15 российских ракет и 357 дронов
Cилы ПВО обезвредили 15 российских ракет и 357 дронов

Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
В ночь 23-24 января Россия осуществляла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА. В общей сложности речь идет о 396 вражеских средствах воздушного нападения. Большинство целей смогли успешно обезвредить силы ПВО.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.
  • Информация о 4 вражеских ракетах уточняется.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

В этот раз для массированного воздушного нападения враг использовал:

  • 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район пуска ТОТ АР Крым);

  • 12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. — РФ);

  • 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков — Брянская обл. — РФ, ТОТ Крыма);

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл.- РФ);

  • 375 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск — РФ, ТОТ Донецк, около 250 из них — "шахеды".

Основное направление удара — Киевщина. Особенность — привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели — 15 ракет и 357 беспилотников разных типов:

  • 9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

  • 5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

  • 357 ударных БпЛА разных типов.

