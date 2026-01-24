Около 6000 домов в Киеве снова без отопления из-за атаки РФ

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате нового воздушного нападения России на столицу Украины один человек погиб и еще четыре пострадали. Кроме того, из-за повреждения критической инфраструктуры в городе снова почти 6 000 домов без отопления. По словам городского головы, большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после атак врага 9-го и 20-го января.
Главные тезисы
- Троих пострадавших медики госпитализировали.
- На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.
Россия массированно атаковала Киев 24 января — последние подробности
По словам мэра, в Деснянском районе было зафиксировано падение обломков на нежилое здание.
В Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА началось возгорание в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке.
Также Виталий Кличко сообщил, что из-за падения обломков выбиты окна в многоквартирном жилом доме.
Кроме того, сообщается, что в Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.
По словам мэра, начались проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-