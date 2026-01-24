Около 6000 домов в Киеве снова без отопления из-за атаки РФ
Около 6000 домов в Киеве снова без отопления из-за атаки РФ

Виталий Кличко
Россия массированно атаковала Киев 24 января - последние подробности
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате нового воздушного нападения России на столицу Украины один человек погиб и еще четыре пострадали. Кроме того, из-за повреждения критической инфраструктуры в городе снова почти 6 000 домов без отопления. По словам городского головы, большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после атак врага 9-го и 20-го января.

  • Троих пострадавших медики госпитализировали.
  • На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.

Россия массированно атаковала Киев 24 января — последние подробности

По словам мэра, в Деснянском районе было зафиксировано падение обломков на нежилое здание.

В Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА началось возгорание в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке.

Также Виталий Кличко сообщил, что из-за падения обломков выбиты окна в многоквартирном жилом доме.

В Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА возле частного медучреждения повреждены окна в его здании. Без пожара. В Голосеевском районе в результате падения обломков БпЛА на территорию нежилой застройки возник пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме.

Кроме того, сообщается, что в Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

По словам мэра, начались проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.

Коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян, — добавил Кличко.

