Около 6000 домов в Киеве снова без отопления из-за атаки РФ

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате нового воздушного нападения России на столицу Украины один человек погиб и еще четыре пострадали. Кроме того, из-за повреждения критической инфраструктуры в городе снова почти 6 000 домов без отопления. По словам городского головы, большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после атак врага 9-го и 20-го января.