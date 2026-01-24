Близько 6000 будинків у Києві знову без опалення через атаку РФ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нового повітряного нападу Росії на столицю України одна людина загинула та ще чотири — постраждали. Окрім того, через пошкодження критичної інфраструктури у місті знову майже 6 000 будинків без опалення. За словами міського голови, більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після атак ворога 9-го та 20-го січня.