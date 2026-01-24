Близько 6000 будинків у Києві знову без опалення через атаку РФ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нового повітряного нападу Росії на столицю України одна людина загинула та ще чотири — постраждали. Окрім того, через пошкодження критичної інфраструктури у місті знову майже 6 000 будинків без опалення. За словами міського голови, більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після атак ворога 9-го та 20-го січня.
Головні тези:
- Трьох постраждалих медики госпіталізували.
- На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.
Росія масовано атакувала Київ 24 січня — останні подробиці
За словами мера, у Деснянському районі було зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю.
У Дніпровському районі внаслілок падіння уламків БпЛА почалося займання у гаражному кооперативі. Також горів бензовоз на парковці.
Також Віталій Кличко повідомив, що через падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.
Окрім того, повідомляється, що в Солом'янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.
За словами міського голови, почалися проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.
