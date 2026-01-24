Близько 6000 будинків у Києві знову без опалення через атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Близько 6000 будинків у Києві знову без опалення через атаку РФ

Віталій Кличко
Росія масовано атакувала Київ 24 січня - останні подробиці
Read in English

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нового повітряного нападу Росії на столицю України одна людина загинула та ще чотири — постраждали. Окрім того, через пошкодження критичної інфраструктури у місті знову майже 6 000 будинків без опалення. За словами міського голови, більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після атак ворога 9-го та 20-го січня. 

Головні тези:

  • Трьох постраждалих медики госпіталізували.
  • На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.

Росія масовано атакувала Київ 24 січня — останні подробиці

За словами мера, у Деснянському районі було зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі внаслілок падіння уламків БпЛА почалося займання у гаражному кооперативі. Також горів бензовоз на парковці.

Також Віталій Кличко повідомив, що через падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі. Без пожежі. У Голосіївському районі внаслілок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Окрім того, повідомляється, що в Солом'янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

За словами міського голови, почалися проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян, — додав Кличко.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдарила дронами по Харкову — постраждали 14 цивільних
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Нова атака Росії на Харків - які наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп пообіцяв Зеленському ракети PAC-3
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни рознесли 7 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Українські воїни рознесли 7 районів зосередження армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?