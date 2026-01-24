Битва за Покровск и Мирноград. В ДШВ озвучили новый прогноз

Генерал Евгений Ласийчук, возглавляющий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, обращает внимание на то, что бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются почти полтора года. По его словам, уже в скором времени российские войска будут истощены на этом участке фронта.

Битва за Покровск и Мирноград — что будет дальше

Именно 7 корпус быстрого реагирования ДШВ уже долгое время держит оборону этих украинских городов, поэтому знает, как выглядит актуальная информация.

Что важно понимать, и Покровск и Мирноград имеют большое значение для дальнейшего протекания боевых действий.

По словам Ласийчука, если российские захватчики будут иметь успех в этих городах, то в дальнейшем это может быть как накопитель личного состава и техники для последующего выхода за населенный пункт на оперативное пространство.

Это может быть и Славянско-краматорская агломерация. Это может быть Харьковская или Днепропетровская область. Поэтому нам так важно удерживать противника в этих населенных пунктах, не пускать его в глубь обороны, — объяснил генерал. Поделиться

Он также добавил, что на этом участке фронта украинские воины выстроили стойкую оборону.

Армия РФ, несмотря на то, что имеет преимущество в живой силе, теряет большое количество ресурсов и близка к истощению.