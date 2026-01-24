Битва за Покровск и Мирноград. В ДШВ озвучили новый прогноз

Генерал Евгений Ласийчук, возглавляющий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, обращает внимание на то, что бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются почти полтора года. По его словам, уже в скором времени российские войска будут истощены на этом участке фронта.
Главные тезисы
- Сегодня Силы обороны Украины полностью контролируют северную часть Покровска и северную часть Мирнограда.
- Россиянам очень тяжело перемещаться где-нибудь в открытых полях и лесополосами.
Битва за Покровск и Мирноград — что будет дальше
Именно 7 корпус быстрого реагирования ДШВ уже долгое время держит оборону этих украинских городов, поэтому знает, как выглядит актуальная информация.
Что важно понимать, и Покровск и Мирноград имеют большое значение для дальнейшего протекания боевых действий.
По словам Ласийчука, если российские захватчики будут иметь успех в этих городах, то в дальнейшем это может быть как накопитель личного состава и техники для последующего выхода за населенный пункт на оперативное пространство.
Он также добавил, что на этом участке фронта украинские воины выстроили стойкую оборону.
Армия РФ, несмотря на то, что имеет преимущество в живой силе, теряет большое количество ресурсов и близка к истощению.
