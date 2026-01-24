Битва за Покровск и Мирноград. В ДШВ озвучили новый прогноз
Категория
Украина
Дата публикации

Битва за Покровск и Мирноград. В ДШВ озвучили новый прогноз

Битва за Покровск и Мирноград – что будет дальше
Читати українською
Источник:  BBC

Генерал Евгений Ласийчук, возглавляющий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, обращает внимание на то, что бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются почти полтора года. По его словам, уже в скором времени российские войска будут истощены на этом участке фронта.

Главные тезисы

  • Сегодня Силы обороны Украины полностью контролируют северную часть Покровска и северную часть Мирнограда.
  • Россиянам очень тяжело перемещаться где-нибудь в открытых полях и лесополосами.

Битва за Покровск и Мирноград — что будет дальше

Именно 7 корпус быстрого реагирования ДШВ уже долгое время держит оборону этих украинских городов, поэтому знает, как выглядит актуальная информация.

Что важно понимать, и Покровск и Мирноград имеют большое значение для дальнейшего протекания боевых действий.

По словам Ласийчука, если российские захватчики будут иметь успех в этих городах, то в дальнейшем это может быть как накопитель личного состава и техники для последующего выхода за населенный пункт на оперативное пространство.

Это может быть и Славянско-краматорская агломерация. Это может быть Харьковская или Днепропетровская область. Поэтому нам так важно удерживать противника в этих населенных пунктах, не пускать его в глубь обороны, — объяснил генерал.

Он также добавил, что на этом участке фронта украинские воины выстроили стойкую оборону.

Армия РФ, несмотря на то, что имеет преимущество в живой силе, теряет большое количество ресурсов и близка к истощению.

Я думаю, до весны противник будет истощен и слегка остановит темпы своего наступления. Но это опять же, если не будет привлечен еще какой-нибудь резерв, например, морская пехота… — подчеркнул Евгений Ласийчук.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина решила приобрести сразу 18 систем ПВО IRIS-T
Украина настроена существенно усилить свою ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Около 6000 домов в Киеве снова без отопления из-за атаки РФ
Виталий Кличко
Россия массированно атаковала Киев 24 января - последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Это беспрецедентный случай". Россия ударила по Киеву ракетами Х-22
Россия совершала новую атаку ракетами Х-22

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?