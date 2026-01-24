Путін почав реалізовувати новий план щодо України та США

Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що просто зараз російський диктатор Володимир Путін намагається зробити все можливе, щоб президент США Дональд Трамп відмовився від мирних перемовин з Україною.

Путін хоче позбутися впливу Трампа на хід війни

Американські аналітики звертають увагу на те, що після зустрічі російського диктатора з командою Трампа 22-23 січня помічник Путіна Юрій Ушаков виступив з новою цинічною заявою.

За словами останнього, "немає надії" на досягнення довгострокового врегулювання війни без вирішення територіального питання за "формулою Анкориджа”.

На цьому тлі речник Кремля Дмитро Пєсков почав стверджувати, що офіційна Москва вважає "недоцільним" "публічно вникати в деталі" "Анкориджської формули", однак, мовляв, виведення Сил оборони України з усього Донбасу є важливою умовою мирного врегулювання.

Як зазначає команда ISW, протягом останніх тижнів команда Трампа змогла суттєво просунутися у визначенні умов, необхідних для забезпечення міцного і надійного миру в Україні.

Такий розвиток подій не надто сподобався Путіна, адже він не планує завершувати війну.