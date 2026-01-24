Путін почав реалізовувати новий план щодо України та США
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін почав реалізовувати новий план щодо України та США

Путін
Джерело:  ISW

Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що просто зараз російський диктатор Володимир Путін намагається зробити все можливе, щоб президент США Дональд Трамп відмовився від мирних перемовин з Україною.

Головні тези:

  • Команда Трампа прогресує у визначенні умов для мирного врегулювання війни.
  • Однак такий розвиток подій не влаштовує російського диктатора.

Путін хоче позбутися впливу Трампа на хід війни

Американські аналітики звертають увагу на те, що після зустрічі російського диктатора з командою Трампа 22-23 січня помічник Путіна Юрій Ушаков виступив з новою цинічною заявою.

За словами останнього, "немає надії" на досягнення довгострокового врегулювання війни без вирішення територіального питання за "формулою Анкориджа”.

На цьому тлі речник Кремля Дмитро Пєсков почав стверджувати, що офіційна Москва вважає "недоцільним" "публічно вникати в деталі" "Анкориджської формули", однак, мовляв, виведення Сил оборони України з усього Донбасу є важливою умовою мирного врегулювання.

Як зазначає команда ISW, протягом останніх тижнів команда Трампа змогла суттєво просунутися у визначенні умов, необхідних для забезпечення міцного і надійного миру в Україні.

Такий розвиток подій не надто сподобався Путіна, адже він не планує завершувати війну.

Кремль використовує двозначність навколо саміту, щоб приховати той факт, що Росія, а не Україна, перешкоджає переговорному процесу, наполягаючи на своїх початкових вимогах щодо війни. Ймовірно, Росія намагається переконати Трампа відмовитися від зусиль США щодо співпраці з Україною та Європою, пропонуючи двозначну "Аляскинську формулу" як спосіб припинення війни

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вирішила придбати одразу 18 систем ППО IRIS-T
Україна налаштована суттєво посилити свою ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Cили ППО знешкодили 15 російських ракет та 357 дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Покровськ і Мирноград. У ДШВ озвучили новий прогноз
Ласійчук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?