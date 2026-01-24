Путин начал реализовывать новый план касательно Украины и США
Путин начал реализовывать новый план касательно Украины и США

Путин хочет избавиться от влияния Трампа на ход войны
Источник:  ISW

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что прямо сейчас российский диктатор Владимир Путин пытается сделать все возможное, чтобы президент США Дональд Трамп отказался от мирных переговоров с Украиной.

Главные тезисы

  • Команда Трампа прогрессирует в определении условий мирного урегулирования войны.
  • Однако такое развитие событий не устраивает российского диктатора.

Путин хочет избавиться от влияния Трампа на ход войны

Американские аналитики обращают внимание на то, что после встречи российского диктатора с командой Трампа 22-23 января помощник Путина Юрий Ушаков выступил с новым циничным заявлением.

По словам последнего, "нет надежды" на достижение долгосрочного урегулирования войны без решения территориального вопроса по "формуле Анкориджа".

На этом фоне спикер Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что официальная Москва считает "нецелесообразным" "публично вникать в детали" "Анкориджской формулы", однако, мол, вывод Сил обороны Украины из всего Донбасса является важным условием мирного урегулирования.

Как отмечает команда ISW, в последние недели команда Трампа смогла существенно продвинуться в определении условий, необходимых для обеспечения крепкого и надежного мира в Украине.

Такое развитие событий не очень понравилось Путину, ведь он не планирует завершать войну.

Кремль использует двусмысленность вокруг саммита, чтобы скрыть тот факт, что Россия, а не Украина, препятствует переговорному процессу, настаивая на своих первоначальных требованиях по войне. Вероятно, Россия пытается убедить Трампа отказаться от усилий США по сотрудничеству с Украиной и Европой, предлагая двусмысленную "Аляскинскую формулу" как способ прекращения войны.

