Путин начал реализовывать новый план касательно Украины и США

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что прямо сейчас российский диктатор Владимир Путин пытается сделать все возможное, чтобы президент США Дональд Трамп отказался от мирных переговоров с Украиной.

Путин хочет избавиться от влияния Трампа на ход войны

Американские аналитики обращают внимание на то, что после встречи российского диктатора с командой Трампа 22-23 января помощник Путина Юрий Ушаков выступил с новым циничным заявлением.

По словам последнего, "нет надежды" на достижение долгосрочного урегулирования войны без решения территориального вопроса по "формуле Анкориджа".

На этом фоне спикер Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что официальная Москва считает "нецелесообразным" "публично вникать в детали" "Анкориджской формулы", однако, мол, вывод Сил обороны Украины из всего Донбасса является важным условием мирного урегулирования.

Как отмечает команда ISW, в последние недели команда Трампа смогла существенно продвинуться в определении условий, необходимых для обеспечения крепкого и надежного мира в Украине.

Такое развитие событий не очень понравилось Путину, ведь он не планирует завершать войну.