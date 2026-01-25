Трамп веде подвійну гру проти Путіна — Кремль панікує

Ніхто на міжнародній арені не здатен передбачити наступний крок президента США Дональда Трампа. Як виявилося, російський диктатор Володимир Путін не став винятком. Саме тому він не знає, чого далі очікувати від американського лідера та який вплив це матиме на Росію.

Трамп став вкрай небезпечним для Путіна

Попри те, що очільник Білого дому демонструє публічну прихильність до російського диктатора, його дії свідчать про інше — Трамп робить лише, що вигідно йому.

Ми сподівалися отримати зобов’язання щодо територіальних поступок (України — ред.), але зрештою довелося погодитися з американцями, — поскаржився журналістам один із російських інсайдерів зовнішньої політики. Поширити

Трамп уже багато разів давав зрозуміти, що готовий використовувати свій вплив, щоб примусити Москву до поступок.

Журналісти звертають увагу на те, його політика непередбачувана та часто егоїстична, створює ризики.

Путін не може ігнорувати той факт, що поступки Росії йдуть паралельно із жорстким тиском на союзників Кремля: від санкцій до втручань у Венесуелі та Ірані.