Сі Цзіньпін розпочав масштабну чистку в армії Китаю — що відбувається

Очільник КНР Сі Цзіньпін дав хід розслідуванню щодо свого найвпливовішого військового соратника. Що важливо розуміти, йдеться про наймасштабнішу реорганізацію збройних сил Китаю за останні десятки років.

Сі вирішив очистити власну армію

Як вдалося дізнатися журналістам, це рішення очільника КНР націлене на посилення боротьби з військовою корупцією та політичною нелояльністю.

Першим під удар Сі потрапив генерал Чжан Юся — що важливо розуміти, це де-факто генерал №1 у Китаї, а також старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії країни.

Згідно з останніми даними, Чжан Юся перебуває під слідством за "серйозні порушення партійної дисципліни та державних законів".

У Сі також є багато питань до діяльності генерала Лю Чженьлі — йдеться про начальника Об’єднаного штабу збройних сил Китаю, відповідального за планування бойових дій і військові операції.

Як вдалося дізнатися журналіста, йому також інкримінують аналогічні порушення.