Сі Цзіньпін розпочав масштабну чистку в армії Китаю — що відбувається
Сі Цзіньпін розпочав масштабну чистку в армії Китаю — що відбувається

Сі вирішив очистити власну армію
Джерело:  The Wall Street Journal

Очільник КНР Сі Цзіньпін дав хід розслідуванню щодо свого найвпливовішого військового соратника. Що важливо розуміти, йдеться про наймасштабнішу реорганізацію збройних сил Китаю за останні десятки років.

Головні тези:

  • Головна ціль розслідування - боротьба з військовою корупцією.
  • Під удари Сі потрапили впливові фігури, зокрема генерал Чжан Юся та генерал Лю Чженьлі.

Сі вирішив очистити власну армію

Як вдалося дізнатися журналістам, це рішення очільника КНР націлене на посилення боротьби з військовою корупцією та політичною нелояльністю.

Першим під удар Сі потрапив генерал Чжан Юся — що важливо розуміти, це де-факто генерал №1 у Китаї, а також старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії країни.

Згідно з останніми даними, Чжан Юся перебуває під слідством за "серйозні порушення партійної дисципліни та державних законів".

У Сі також є багато питань до діяльності генерала Лю Чженьлі — йдеться про начальника Об’єднаного штабу збройних сил Китаю, відповідального за планування бойових дій і військові операції.

Як вдалося дізнатися журналіста, йому також інкримінують аналогічні порушення.

Чжан і Лю були ключовими фігурами у програмі модернізації китайських збройних сил та належали до небагатьох генералів із реальним бойовим досвідом. Їхнє усунення демонструє масштаб прагнень Сі Цзіньпіна очистити армію від офіцерів, яких вважають корумпованими або політично ненадійними.

