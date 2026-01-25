Си Цзиньпин начал масштабную чистку в армии Китая — что происходит

Глава КНР Си Цзиньпин дал ход расследованию проти своего влиятельного военного соратника. Что важно понимать, речь идет о самой масштабной реорганизации вооруженных сил Китая за последние десятки лет.
Главные тезисы
- Главная цель расследования – борьба с военной коррупцией.
- Под удары Си попали влиятельные фигуры, в том числе генерал Чжан Юся и генерал Лю Чжэньли.
Си решил очистить собственную армию
Как удалось узнать журналистам, это решение главы КНР нацелено на усиление борьбы с военной коррупцией и политической нелояльностью.
Первым под удар Си попал генерал Чжан Юся — что важно понимать, это де-факто генерал №1 в Китае, а также старший из двух заместителей главы Центральной военной комиссии Компартии страны.
Согласно последним данным, Чжан Юся находится под следствием "серьезных нарушений партийной дисциплины и государственных законов".
У Си также есть много вопросов к деятельности генерала Лю Чжэньли — речь идет о начальнике Объединенного штаба вооруженных сил Китая, ответственном за планирование боевых действий и военные операции.
Как удалось узнать журналисту, ему также инкриминируют аналогичные нарушения.
