Си Цзиньпин начал масштабную чистку в армии Китая — что происходит

Глава КНР Си Цзиньпин дал ход расследованию проти своего влиятельного военного соратника. Что важно понимать, речь идет о самой масштабной реорганизации вооруженных сил Китая за последние десятки лет.

Си решил очистить собственную армию

Как удалось узнать журналистам, это решение главы КНР нацелено на усиление борьбы с военной коррупцией и политической нелояльностью.

Первым под удар Си попал генерал Чжан Юся — что важно понимать, это де-факто генерал №1 в Китае, а также старший из двух заместителей главы Центральной военной комиссии Компартии страны.

Согласно последним данным, Чжан Юся находится под следствием "серьезных нарушений партийной дисциплины и государственных законов".

У Си также есть много вопросов к деятельности генерала Лю Чжэньли — речь идет о начальнике Объединенного штаба вооруженных сил Китая, ответственном за планирование боевых действий и военные операции.

Как удалось узнать журналисту, ему также инкриминируют аналогичные нарушения.