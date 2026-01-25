Путін має ще один смертоносний козир у війні проти України

Як вважають експерти видання The Times, у російського диктатора Володимира Путіна залишився ще один дуже небезпечний козир, про який він звик мовчати. Йдеться про хімічну зброю масового ураження. Вона може бути використана проти України, якщо глава Кремля потрапить у глухий кут.

Путін може ухвалити фатальне рішення, щоб помститися Україні за спротив

Ні для кого не секрет, що російські загарбники тисячі разів застосовували заборонену хімічну зброю проти українських захиснків.

Проте іноземні фахівці схиляються до думки, що в якийсь з моментів Путін може наказати використати більш смертоносні речовини для масового ураження.

На переконання експертів, це може статися, якщо диктатора заженуть у глухий кут, або він врешті зрозуміє, що не має шансів виграти війну на полі бою.

Існує висока ймовірність того, що Москва поки приховує весь спекрт хімічної зброї, який має у своєму розпорядженні.