Плануються нові переговори України, США та РФ — де та коли

Згідно з даними інсайдерів, наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться уже 1 лютого.
Головні тези:
- Зустрічі стануть продовженням перемовин, під час яких обговорюються параметри закінчення війни
- Є шанс на організацію безпосередньої зустрічі Володимиром Зеленським та Володимиром Путіном.
Мирні переговори набирають обертів
Нові важливі подробиці дізнався журналіст Axios Барак Равід від офіційного представника США.
Що важливо розуміти, останній говорив на умовах анонімності.
За словам інсайдера, ця зустріч стане продовженням дводенного раунду перемовин, що відбувся в Абу-Дабі 23-24 січня.
Анонімні джерела ЗМІ також стверджують, що сторони наблизилися до організації безпосереднього зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Нещодавно Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що 23-24 січня в ОАЕ сторони зосередилися на обговоренні параметрів закінчення війни.
Президент України нагадав про важливість американського моніторингу за цим процесом та дотриманням безпекових обставин.
Як зазначив Зеленський, за умови готовності сторін рухатися далі наступна зустріч може відбутися вже потенційно наступного тижня.
