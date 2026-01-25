Плануються нові переговори України, США та РФ — де та коли

Згідно з даними інсайдерів, наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться уже 1 лютого.

Мирні переговори набирають обертів

Нові важливі подробиці дізнався журналіст Axios Барак Равід від офіційного представника США.

Що важливо розуміти, останній говорив на умовах анонімності.

За словам інсайдера, ця зустріч стане продовженням дводенного раунду перемовин, що відбувся в Абу-Дабі 23-24 січня.

Тристоронні переговори між США, Росією та Україною відновляться наступної неділі (через 8 днів) в Абу-Дабі, — написав Барак Равід, посилаючись на слова американського посадовця. Поширити

Анонімні джерела ЗМІ також стверджують, що сторони наблизилися до організації безпосереднього зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Trilateral negotiations between U.S., Russia and Ukraine will resume next Sunday (8 days from now) in Abu Dhabi, U.S. official says https://t.co/4MGtqO1Mxo — Barak Ravid (@BarakRavid) January 24, 2026

Нещодавно Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що 23-24 січня в ОАЕ сторони зосередилися на обговоренні параметрів закінчення війни.

Президент України нагадав про важливість американського моніторингу за цим процесом та дотриманням безпекових обставин.

Як зазначив Зеленський, за умови готовності сторін рухатися далі наступна зустріч може відбутися вже потенційно наступного тижня.