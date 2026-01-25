Команди Зеленського та Путіна провели двосторонні переговори — інсайдери
Категорія
Політика
Дата публікації

Команди Зеленського та Путіна провели двосторонні переговори — інсайдери

Умєров
Read in English
Джерело:  Axios

Як повідомляють анонімні джерела видання Axios, 24 січня в Абу-Дабі відбулися не лише перемовини в тристоронньому форматі за участі України, США та Росії, але й двосторонні переговори команд українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Під час зустрічі сторони обговорили всі можливі питання.
  • Анонімні джерела стверджують про значний прогрес у переговорному процесі.

Мирні переговори України та РФ вийшли на новий рівень

За словами американських інсайдерів, протягом 23-24 січня сторони встигли обговорити всі питання.

Головна ціль залишається незмінною — ця війна повинна завершитися і більше ніколи не відновитися.

Ніхто з жодної зі сторін не був збентежений дискусіями. Ми не залишили жодного питання поза обговоренням і не мусили нікого підштовхувати. Ми бачили велику повагу в залі, бо вони дійсно шукали рішення, — заявив ЗМІ один із американських чиновників.

Як зазначив український посадовець, вдалося досягти "значного прогресу", однак досі невідомо, чи дійсно російський диктатор хоче закінчити війну.

Двосторонні переговори України та РФ також зробили більш імовірною зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

У команді Трампа вважають, що наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі може стати ще більш успішною.

Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустріччю лідерів. Ми не думаємо, що це далеко. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього, — наголосив інсайдер.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон і Мерц закликають ЄС застосувати торгову "базуку" проти США
Мерц і Макрон
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін втрачає ще одного великого покупця російської нафти
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну балістикою, зенітними ракетами й 102 дронами
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - як це було

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?