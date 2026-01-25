Команди Зеленського та Путіна провели двосторонні переговори — інсайдери

Як повідомляють анонімні джерела видання Axios, 24 січня в Абу-Дабі відбулися не лише перемовини в тристоронньому форматі за участі України, США та Росії, але й двосторонні переговори команд українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Мирні переговори України та РФ вийшли на новий рівень

За словами американських інсайдерів, протягом 23-24 січня сторони встигли обговорити всі питання.

Головна ціль залишається незмінною — ця війна повинна завершитися і більше ніколи не відновитися.

Ніхто з жодної зі сторін не був збентежений дискусіями. Ми не залишили жодного питання поза обговоренням і не мусили нікого підштовхувати. Ми бачили велику повагу в залі, бо вони дійсно шукали рішення, — заявив ЗМІ один із американських чиновників.

Як зазначив український посадовець, вдалося досягти "значного прогресу", однак досі невідомо, чи дійсно російський диктатор хоче закінчити війну.

Двосторонні переговори України та РФ також зробили більш імовірною зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

У команді Трампа вважають, що наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі може стати ще більш успішною.