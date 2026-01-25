РФ атакувала Україну балістикою, зенітними ракетами й 102 дронами
РФ атакувала Україну балістикою, зенітними ракетами й 102 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - як це було
Read in English

Протягом ночі 24-25 січня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села двома балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, а також 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 87 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Підтверджено влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.
  • Атака ворога триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

Нова атака Росії на Україну — як це було

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Шаталово — РФ, ТОТ Донецьк.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — закликають українські воїни.

