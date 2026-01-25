РФ атаковала Украину баллистикой, зенитными ракетами и 102 дронами

Ночью 24-25 января российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села двумя баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 87 вражеских целей.
Главные тезисы
- Подтверждено попадание 15 ударных БПЛА на 10 локациях.
- Атака врага продолжается, потому не игнорируйте воздушную тревогу.
Новая атака России на Украину — как это было
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, на этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Шаталово — РФ, ТОТ Донецк.
Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Информация о двух российских ракетах уточняется.
