РФ атаковала Украину баллистикой, зенитными ракетами и 102 дронами

Ночью 24-25 января российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села двумя баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 87 вражеских целей.

Новая атака России на Украину — как это было

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, на этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Шаталово — РФ, ТОТ Донецк.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Информация о двух российских ракетах уточняется.