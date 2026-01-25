РФ атаковала Украину баллистикой, зенитными ракетами и 102 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой, зенитными ракетами и 102 дронами

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину - как это было
Read in English
Читати українською

Ночью 24-25 января российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села двумя баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 87 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Подтверждено попадание 15 ударных БПЛА на 10 локациях.
  • Атака врага продолжается, потому не игнорируйте воздушную тревогу.

Новая атака России на Украину — как это было

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, на этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Шаталово — РФ, ТОТ Донецк.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Информация о двух российских ракетах уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Водолазы ГСЧС Украины 6 суток проводили уникальную подводную спецоперацию — видео
ДСНС Украины
Уникальная спецоперация водолазов ГСЧС - как это было
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин теряет еще одного крупного покупателя российской нефти
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия потратила более 130 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР
ГУР
Украина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?