Россия потратила более 130 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР

В ночь на 20 января российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины, применив в общей сложности 372 средства воздушного нападения. В ГУР посчитали, сколько стоило очередное военное преступление РФ.

РФ потратила более 130 млн долл на массированный обстрел Украины 20 января

Среди применяемых вооружений:

баллистические ракеты "Искандер",

гиперзвуковая "Циркон",

крылатые ракеты Х-101,

учебные РМ-48У,

дроны типов Герань, Гарпия и Гербера.

Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 млн долл. США (свыше 10,2 млрд руб).

Для сравнения, на эти средства в течение года живет город Новгород с населением около 220 тысяч человек. Это также сопоставимо с третью годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа.

За такую сумму можно было бы построить современный полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов. Поделиться

Такие расходы на агрессивный удар против мирных украинских городов происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита — в прошлом году он достиг 5,6 трлн руб (70 млрд долл. США), или около 2,6% ВВП.

Для продолжения финансирования военной машины Москва вынуждена повышать налоги и акцизы и сокращать расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты.

Несмотря на мирные заверения кремля и системный кризис в экономике и социальной сфере Россия продолжает финансировать геноцидную войну против украинского народа.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.