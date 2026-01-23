Россия потратила более 130 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Россия потратила более 130 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР

ГУР
Украина
Read in English
Читати українською

В ночь на 20 января российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины, применив в общей сложности 372 средства воздушного нападения. В ГУР посчитали, сколько стоило очередное военное преступление РФ.

Главные тезисы

  • Массированный воздушный удар по территории Украины обошелся России более чем в 130 млн долларов, включая разнообразное вооружение от баллистических ракет до дронов.
  • Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 млн долл, что равно бюджету целых регионов России.

РФ потратила более 130 млн долл на массированный обстрел Украины 20 января

Среди применяемых вооружений:

  • баллистические ракеты "Искандер",

  • гиперзвуковая "Циркон",

  • крылатые ракеты Х-101,

  • учебные РМ-48У,

  • дроны типов Герань, Гарпия и Гербера.

Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 млн долл. США (свыше 10,2 млрд руб).

Для сравнения, на эти средства в течение года живет город Новгород с населением около 220 тысяч человек. Это также сопоставимо с третью годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа.

За такую сумму можно было бы построить современный полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов.

Такие расходы на агрессивный удар против мирных украинских городов происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита — в прошлом году он достиг 5,6 трлн руб (70 млрд долл. США), или около 2,6% ВВП.

Для продолжения финансирования военной машины Москва вынуждена повышать налоги и акцизы и сокращать расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты.

Несмотря на мирные заверения кремля и системный кризис в экономике и социальной сфере Россия продолжает финансировать геноцидную войну против украинского народа.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Совершит ли Россия массированный обстрел Украины на Новый год — мнение экспертов
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированный обстрел Россией Запорожья — количество пострадавших возросло
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР обнародовало детальный разбор ударного беспилотника РФ "Герань-5"
ГУР
Герань-5

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?