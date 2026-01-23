Россия потратила более 130 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР

В ночь на 20 января российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины, применив в общей сложности 372 средства воздушного нападения. В ГУР посчитали, сколько стоило очередное военное преступление РФ.
Главные тезисы
- Массированный воздушный удар по территории Украины обошелся России более чем в 130 млн долларов, включая разнообразное вооружение от баллистических ракет до дронов.
- Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 млн долл, что равно бюджету целых регионов России.
РФ потратила более 130 млн долл на массированный обстрел Украины 20 января
Среди применяемых вооружений:
баллистические ракеты "Искандер",
гиперзвуковая "Циркон",
крылатые ракеты Х-101,
учебные РМ-48У,
дроны типов Герань, Гарпия и Гербера.
Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 млн долл. США (свыше 10,2 млрд руб).
Для сравнения, на эти средства в течение года живет город Новгород с населением около 220 тысяч человек. Это также сопоставимо с третью годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа.
Такие расходы на агрессивный удар против мирных украинских городов происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита — в прошлом году он достиг 5,6 трлн руб (70 млрд долл. США), или около 2,6% ВВП.
Для продолжения финансирования военной машины Москва вынуждена повышать налоги и акцизы и сокращать расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты.
Несмотря на мирные заверения кремля и системный кризис в экономике и социальной сфере Россия продолжает финансировать геноцидную войну против украинского народа.
ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
