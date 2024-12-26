Совершит ли Россия массированный обстрел Украины на Новый год — мнение экспертов

У страны-агрессорки есть ресурс для новых ракетных и дроновых атак по Украине. Не исключено, что это может произойти ближе к Новому году, или даже в новогоднюю ночь, считают аналитики.
Главные тезисы
- Аналитики считают, что Россия может осуществить массированный обстрел Украины на Новый год, имея ресурсы для новых ракетных и дроновых атак.
- Украина должна готовиться к возможным атакам со стороны России, учитывая рост числа ракет в российской армии и угрозы со стороны агрессора.
- Эксперты предупреждают о возможности массированных обстрелов Украины и указывают на признаки подготовки врага к атакам.
- Важным маркером угрозы обстрела "Орешником" является действия посольства США в Украине, считают военные эксперты.
- Российские атаки на Украину в предыдущие годы в канун Нового года подчеркивают необходимость реальной готовности к обороне национальной безопасности.
Возможен ли массированный обстрел Украины Россией на Новый год
По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, после того, как россияне устроили ракетный обстрел Украины на Рождество, у них еще есть запасов на две масштабные атаки. Плюс ко всему враг продолжает накапливать и у него есть помощь от КНДР.
Эксперт напоминает, что агрессор преследует не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Потому, по словам эксперта, частота атак РФ по Украине будет действительно высока.
Враг будет применять максимум. Затем россияне могут взять паузу и уже возобновить удары в конце января — начале февраля. Он также назвал характерные признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.
В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев также не исключает возможность масштабной атаки врага, поскольку РФ уже и раньше прибегала к атакам "Шахедами" и ракетами во время новогодних праздников.
Он напомнил, что на ноябрь текущего года российской армией было накоплено 1500 ракет.
Реальна ли угроза нового удара "Орешником"
Время от времени по всей Украине объявляется воздушная тревога из-за угрозы удара "Орешником" — баллистической ракеты, которую агрессор впервые применил против Украины 21 ноября, попав по Днепру.
Эксперт Мусиенко отмечает, что развертывание такого комплекса заметно. Поэтому за полигоном Капустин Яр в Астраханской области ведется постоянное наблюдение. В частности, его проводят украинские партнеры.
Как только там происходит определенная активность, объявляется сразу воздушная тревога, чтобы предупредить о возможных вызовах. Но в последнее время это были фактически демонстрационные действия России. То есть они показывали, что готовятся к атаке, совершали имитационные пуски, но реальных пусков не было.
Кроме того, по словам эксперта, на сегодняшний день нет информации, что на территории Капустиного Яра сконцентрировано значительное количество ракет "Орешник"
В то же время эксперт Селезнев делится, что для него ключевым маркером того, действительно ли реальная угроза удара "Орешником" являются действия посольства США в Украине.
Только оно объявит, как в прошлый раз, когда РФ "Орешником" била по Днепру, о временном закрытии учреждения — вот тогда есть повод действительно волноваться. А так подходящие тренировки россияне проводят. Это же маркер психологического действия.
Он привел пример, как раньше по Украине каждый раз объявлялась масштабная воздушная тревога, когда взлетал в воздух российский МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал".
К тому же, он напомнил, что Москва должна предупреждать Вашингтон в случаях, когда осуществляет баллистические пуски ракет средней дальности действия. И вот почему.
(Это делается для того — ред.), чтобы не произошло "досадной неожиданности", когда Вашингтон, воспринимая такие ракетные пуски как непосредственную угрозу собственной нацбезопасности, может устроить всем имеющимся ядерным потенциалом по территории РФ. Поэтому существует определенный алгоритм уведомлений между РФ и США. таких действий и приготовление к ним.
Атаки РФ по Украине на Новый год в 2022-2023 годах
Украинцы уже третий год будут встречать Новый год в условиях полномасштабной войны. И любовь россиян к "сакральным датам" четко прослежилась за этот период.
Так, 31 декабря 2022 года в канун Нового года, российские военные нанесли массированный ракетный удар преимущественно по жилищной и гражданской застройке Украины.
Под ударом находился Киев, а также: Хмельницкая, Запорожская, Николаевская и Херсонская области. Только в столице тогда десятки человек пострадали, один человек погиб. После чего в новогоднюю ночь враг выпустил по Украине десятки "Шахедов", были повреждены объекты инфраструктуры.
А в ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024-го россияне выпустили по украинским городам 90 "Шахедов" и восемь ракет. Под ударом "Шахедов" было запад и юг Украины. В частности, в Одессе вражеская атака унесла жизни подростка, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и произошел пожар в университете, где учился Степан Бандера.
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