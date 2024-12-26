Совершит ли Россия массированный обстрел Украины на Новый год — мнение экспертов

У страны-агрессорки есть ресурс для новых ракетных и дроновых атак по Украине. Не исключено, что это может произойти ближе к Новому году, или даже в новогоднюю ночь, считают аналитики.

Возможен ли массированный обстрел Украины Россией на Новый год

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, после того, как россияне устроили ракетный обстрел Украины на Рождество, у них еще есть запасов на две масштабные атаки. Плюс ко всему враг продолжает накапливать и у него есть помощь от КНДР.

Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку — ред.) осуществить ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Эксперт напоминает, что агрессор преследует не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Потому, по словам эксперта, частота атак РФ по Украине будет действительно высока.

Враг будет применять максимум. Затем россияне могут взять паузу и уже возобновить удары в конце января — начале февраля. Он также назвал характерные признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.

Во-первых, разведывательная информация. Второе — это признаки с авиацией. То есть борта перемещаются по линии в "Энгельсе" или наоборот. Можно заметить после того, как прибывают борта, подвозящие ракеты. Поделиться

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев также не исключает возможность масштабной атаки врага, поскольку РФ уже и раньше прибегала к атакам "Шахедами" и ракетами во время новогодних праздников.

Безусловно, должны быть начеку… Но я не думаю, что стоит привязываться в контексте оценки действий вражеской армии к каким-то датам. Они действуют абсолютно правильно. Имеют разведанные цели на территории Украины — используют ресурсы. То, что у них есть ресурсы — это очевидно. Владислав Селезнев Военный эксперт

Он напомнил, что на ноябрь текущего года российской армией было накоплено 1500 ракет.

Ракета

Реальна ли угроза нового удара "Орешником"

Время от времени по всей Украине объявляется воздушная тревога из-за угрозы удара "Орешником" — баллистической ракеты, которую агрессор впервые применил против Украины 21 ноября, попав по Днепру.

Эксперт Мусиенко отмечает, что развертывание такого комплекса заметно. Поэтому за полигоном Капустин Яр в Астраханской области ведется постоянное наблюдение. В частности, его проводят украинские партнеры.

Как только там происходит определенная активность, объявляется сразу воздушная тревога, чтобы предупредить о возможных вызовах. Но в последнее время это были фактически демонстрационные действия России. То есть они показывали, что готовятся к атаке, совершали имитационные пуски, но реальных пусков не было.

Кроме того, по словам эксперта, на сегодняшний день нет информации, что на территории Капустиного Яра сконцентрировано значительное количество ракет "Орешник"

Они там, если там и есть, то фактически в единичных экземплярах. Поэтому такие объявления воздушной тревоги — это просто шаги на опережение, предупреждение в связи с тем, что мониторится активность там и выдается ответный сигнал. Поделиться

В то же время эксперт Селезнев делится, что для него ключевым маркером того, действительно ли реальная угроза удара "Орешником" являются действия посольства США в Украине.

Только оно объявит, как в прошлый раз, когда РФ "Орешником" била по Днепру, о временном закрытии учреждения — вот тогда есть повод действительно волноваться. А так подходящие тренировки россияне проводят. Это же маркер психологического действия.

Он привел пример, как раньше по Украине каждый раз объявлялась масштабная воздушная тревога, когда взлетал в воздух российский МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал".

И соответственно жизнь в Украине замирала, потому что все сидели в укрытиях. Впрочем, технический ресурс самолетов не безграничный. территории Капустиного Яра, не требующие серьезных затрат. Поделиться

К тому же, он напомнил, что Москва должна предупреждать Вашингтон в случаях, когда осуществляет баллистические пуски ракет средней дальности действия. И вот почему.

(Это делается для того — ред.), чтобы не произошло "досадной неожиданности", когда Вашингтон, воспринимая такие ракетные пуски как непосредственную угрозу собственной нацбезопасности, может устроить всем имеющимся ядерным потенциалом по территории РФ. Поэтому существует определенный алгоритм уведомлений между РФ и США. таких действий и приготовление к ним.

Киев после ракетного удара РФ

Атаки РФ по Украине на Новый год в 2022-2023 годах

Украинцы уже третий год будут встречать Новый год в условиях полномасштабной войны. И любовь россиян к "сакральным датам" четко прослежилась за этот период.

Так, 31 декабря 2022 года в канун Нового года, российские военные нанесли массированный ракетный удар преимущественно по жилищной и гражданской застройке Украины.

Под ударом находился Киев, а также: Хмельницкая, Запорожская, Николаевская и Херсонская области. Только в столице тогда десятки человек пострадали, один человек погиб. После чего в новогоднюю ночь враг выпустил по Украине десятки "Шахедов", были повреждены объекты инфраструктуры.

Конец 2023 для украинцев также был под звуки сирен. Тогда, 29 декабря оккупанты применили 158 воздушных целей (87 ракет и 27 дронов). В результате обстрела погибли 39 человек, а еще 159 получили ранения. Поделиться

А в ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024-го россияне выпустили по украинским городам 90 "Шахедов" и восемь ракет. Под ударом "Шахедов" было запад и юг Украины. В частности, в Одессе вражеская атака унесла жизни подростка, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и произошел пожар в университете, где учился Степан Бандера.