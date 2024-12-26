Чи здійснить Росія масований обстріл України на Новий рік — думка експертів

Країна-агресорка має ресурс для нових ракетних та дронових атак по Україні. Не виключено, що це може статися ближче до Нового року, або навіть в новорічну ніч, вважають аналітики.
Головні тези:
- Російська агресія може призвести до масованих ракетних та дронових атак по Україні на Новий рік.
- Експерти вважають, що Росія має ресурс та політичну мету для проведення атак на Україну на тлі інавгурації президента США.
- Попередні атаки РФ на Новий рік в минулі роки свідчать про необхідність готуватися до можливого нового удару на загальнодержавному рівні.
- Зростання числа ракет в російській армії та погрози з боку агресора вимагають від України посиленої готовності до можливих атак.
Чи можливий масований обстріл України Росією на Новий рік
На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, після того, як росіяни влаштували ракетний обстріл України на Різдво у них ще є запасів на дві масштабні атаки. Плюс до всього ворог продовжує накопичувати й в нього є допомога від КНДР.
Експерт нагадує, що агресор має не тільки військову, а й політичну мету напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Тому, за словами експерта, частота атак РФ по Україні буде дійсно висока.
Ворог буде застосовувати максимум. Потім росіяни можуть взяти павзу і вже поновити удари наприкінці січня — на початку лютого. Він також назвав характерні ознаки, які вказують на підготовку ворога до можливих масованих обстрілів.
Своєю чергою військовий експерт Владислав Селезньов також не виключає можливість масштабної атаки ворога, оскільки РФ вже й раніше вдавалася до атак "Шахедами" і ракетами під час новорічних свят.
Він нагадав, що станом на листопад поточного року російською армією було накопичено 1500 ракет.
Чи реальна загроза нового удару "Орєшніком"
Час від часу по всій Україні оголошується повітряна тривога через загрозу удару "Орєшніком" — балістичної ракети, яке агресор уперше застосував проти України 21 листопада, поціливши по Дніпру.
Експерт Мусієнко зазначає, що розгортання такого комплексу є помітним. Тому за полігоном Капустин Яр в Астраханській області ведеться постійне спостереження. Зокрема його проводять українські партнери.
Як тільки там відбувається певна активність, оголошується одразу повітряна тривога аби попередити про можливі виклики. Але останнім часом це були фактично демонстраційні дії з боку Росії. Тобто вони показували, що готуються до атаки, робили імітаційні пуски, але реальних пусків не було.
Крім того, за словами експерта, на сьогодні немає інформації, що на території Капустиного Яру сконцентрована значна кількість ракет "Орєшнік"
Натомість експерт Селезньов ділиться, що для нього ключовим маркером того, чи дійсно є реальна загроза удару "Орєшніком" є дії посольства США в Україні.
Тільки воно оголосить, як минулого разу, коли РФ "Орєшніком" била по Дніпру, про тимчасове закриття установи — от тоді є привід справді хвилюватися. А так відповідні тренування росіяни проводять. Це ж маркер психологічного впливу.
Він навів приклад, як раніше по Україні щоразу оголошувалася масштабна повітряна тривога коли злітав у повітря російський МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
До того ж він нагадав, що Москва має попереджати Вашингтон у випадках, коли здійснює балістичні пуски ракет середньої дальності дії. І ось чому.
(Це робиться для того — ред.), щоб не сталося "прикрої несподіванки", коли Вашингтон, сприймаючи такі ракетні пуски як безпосередню загрозу власній нацбезпеці може вгатити всім наявним ядерним потенціалом по території РФ. Тому існує певний алгоритм сповіщень між РФ та США щодо таких дій та приготування до них.
Атаки РФ по Україні на Новий рік у 2022-2023 роках
Українці вже третій рік поспіль будуть зустрічати Новий рік в умовах повномасштабної війни. І любов росіян до "сакральних дат" чітко простежилась за цей період.
Так, 31 грудня 2022 року в переддень Нового року, російські військові завдали масованого ракетного удару переважно по житловій та цивільній забудові України.
Під ударом був Київ, а також: Хмельницька, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. Лише в столиці тоді десятки людей постраждали, одна людина загинула. Після чого в новорічну ніч ворог випустив по Україні десятки "Шахедів", були пошкодження об'єктів інфраструктури.
А в ніч з 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024-го росіяни випустили по українських містах 90 "Шахедів" та вісім ракет. Під ударом "Шахедів" був захід і південь України. Зокрема, в Одесі ворожа атака забрала життя підлітка, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та сталася пожежа в університеті, де вчився Степан Бандера.
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