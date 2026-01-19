ГУР обнародовало детальный разбор ударного беспилотника РФ "Герань-5"

Новый ударный БпЛА РФ Герань-5: особенности и характеристики

На портале War&Sanctions обнародован детальный разбор нового российского ударного беспилотника "Герань-5": интерактивная 3D-модель дрона, составляющие, электронная компонентная база и основные тактико-технические характеристики.

Первые фото и базовые детали этого БПЛА военная разведка открыла на прошлой неделе.

Беспилотник напоминает иранский Karrar, большинство блоков идентичны аналогичным блокам из других алабужских "Гераней", а враг прорабатывает возможность запуска дрона из штурмовика Су-25.

В настоящее время обнародуется полный технический портрет вражеской разработки.

Основные характеристики "Герани-5":

полная взлетная масса — 850 кг;

крейсерская скорость — 450-600 км/ч, что существенно превышает показатели "Герани-3";

продолжительность полета — около 2 часов;

оценочная дальность — до 950 км;

максимальная высота — 6 км (фактически зафиксированное применение — от 200 м до 3 км).

В качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой в 200 кгс (1960 ньютонов).

"Герань-5"

Беспилотник имеет аналогичные другим "Гераней" компоненты: полетный контроллер FCU, инерциальную навигационную систему SADRA/MINSOO, спутниковую навигационную систему "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, систему передачи телеметрических данных Tracker V3 на базе микрокомпьютера MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 и т.д.

Обшивка фюзеляжа, крылья и хвостовое оперение изготовлены из углеродного волокна, силовая конструкция из алюминиевого профиля и железа. Поделиться

Для маркировки аппаратов россияне используют аналогичную для модификаций "Герани-2" с ракетами Р-60 и ПЗРК экспериментальную серию "Е".

Идентифицированная электронная компонентная база имеет происхождение из трех стран — КНР, США и Германии. С полным перечнем компонентов, их маркировкой и фото можно ознакомиться по ссылке.

Также ГУР обнародовало еще 105 электронных компонентов иностранного производства, идентифицированных в примененных Россией БПЛА "Герань-2", Zala T-20 и крылатой ракете класса "воздух-поверхность" Х-32.