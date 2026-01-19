ГУР обнародовало детальный разбор ударного беспилотника РФ "Герань-5"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало характеристики и компонентную базу нового российского беспилотника "Герань-5".
Главные тезисы
- Указаны основные характеристики беспилотника Герань-5: взлетная масса, скорость, продолжительность полета и другие параметры.
- Обнародован детальный разбор ударного беспилотника РФ Герань-5, включая интерактивную 3D-модель, электронную компонентную базу и основные тактико-технические характеристики.
Новый ударный БпЛА РФ Герань-5: особенности и характеристики
На портале War&Sanctions обнародован детальный разбор нового российского ударного беспилотника "Герань-5": интерактивная 3D-модель дрона, составляющие, электронная компонентная база и основные тактико-технические характеристики.
Первые фото и базовые детали этого БПЛА военная разведка открыла на прошлой неделе.
Беспилотник напоминает иранский Karrar, большинство блоков идентичны аналогичным блокам из других алабужских "Гераней", а враг прорабатывает возможность запуска дрона из штурмовика Су-25.
В настоящее время обнародуется полный технический портрет вражеской разработки.
Основные характеристики "Герани-5":
полная взлетная масса — 850 кг;
крейсерская скорость — 450-600 км/ч, что существенно превышает показатели "Герани-3";
продолжительность полета — около 2 часов;
оценочная дальность — до 950 км;
максимальная высота — 6 км (фактически зафиксированное применение — от 200 м до 3 км).
В качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой в 200 кгс (1960 ньютонов).
Беспилотник имеет аналогичные другим "Гераней" компоненты: полетный контроллер FCU, инерциальную навигационную систему SADRA/MINSOO, спутниковую навигационную систему "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, систему передачи телеметрических данных Tracker V3 на базе микрокомпьютера MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 и т.д.
Для маркировки аппаратов россияне используют аналогичную для модификаций "Герани-2" с ракетами Р-60 и ПЗРК экспериментальную серию "Е".
Идентифицированная электронная компонентная база имеет происхождение из трех стран — КНР, США и Германии. С полным перечнем компонентов, их маркировкой и фото можно ознакомиться по ссылке.
Также ГУР обнародовало еще 105 электронных компонентов иностранного производства, идентифицированных в примененных Россией БПЛА "Герань-2", Zala T-20 и крылатой ракете класса "воздух-поверхность" Х-32.
