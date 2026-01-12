ГУР раскрыло особенности модифицированного российского дрона "Герань" — несет ПЗРК и боевую часть

ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом.
Главные тезисы
- ГУР раскрыло интерактивную схему и компонентную базу модифицированного российского дрона “Герань-2” серии “Э”.
- Новая версия дрона “Герань-2” оснащена ПЗРК Верба и способна выполнять ударные задачи после запуска ракеты.
- Оператор управляет беспилотником в реальном времени, активируя сервоприводы для поражения воздушных целей.
War&Sanctions: Новая модификация "Герани" одновременно несет на борту ПЗРК и боевую часть
В ответ на эффективную работу Воздушных сил Украины и армейской авиации по уничтожению враждебных БПЛА противник продолжает адаптировать свои беспилотные платформы для поражения воздушных целей.
Применение данной модификации подразумевает ручное управление беспилотником оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).
В случае обнаружения воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода: первый запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК, второй после охлаждения до требуемой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку. Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата головки самонаведения цели.
Важным отличием этой версии от модификации с ракетой Р-60 является наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части. На исследованном ГУР образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.
Таким образом, после отстрела зенитной ракеты БПЛА сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Наведение на цель также может производиться оператором.
В инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем — автономного вождения и современных систем помощи водителю.
Страны происхождения остальной электронной компонентной базы — США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.
Полный список компонентов с маркировкой и фотоматериалами доступен на портале War&Sanctions.
Обнародование таких данных направлено на разоблачение технологических цепей российской военной агрессии и содействие усилению международного санкционного давления.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-