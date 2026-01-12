ГУР раскрыло особенности модифицированного российского дрона "Герань" — несет ПЗРК и боевую часть

ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом.

War&Sanctions: Новая модификация "Герани" одновременно несет на борту ПЗРК и боевую часть

В ответ на эффективную работу Воздушных сил Украины и армейской авиации по уничтожению враждебных БПЛА противник продолжает адаптировать свои беспилотные платформы для поражения воздушных целей.

Ранее ГУР МО Украины сообщало о применении "Герани-2" с советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-60. Сегодня раскрыты детали новой конфигурации беспилотника — теперь с ПЗРК "Ива" на борту. Поделиться

Применение данной модификации подразумевает ручное управление беспилотником оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

В случае обнаружения воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода: первый запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК, второй после охлаждения до требуемой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку. Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата головки самонаведения цели.

Важным отличием этой версии от модификации с ракетой Р-60 является наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части. На исследованном ГУР образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.

Модифицированный дрон "Герань"

Таким образом, после отстрела зенитной ракеты БПЛА сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Наведение на цель также может производиться оператором.

Набор блоков и компонентов стандартный для таких "Гераней": полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная комета, трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов и т.д. Поделиться

В инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем — автономного вождения и современных систем помощи водителю.

Страны происхождения остальной электронной компонентной базы — США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

Полный список компонентов с маркировкой и фотоматериалами доступен на портале War&Sanctions.