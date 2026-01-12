ГУР раскрыло особенности модифицированного российского дрона "Герань" — несет ПЗРК и боевую часть
Категория
Технологии
Дата публикации

ГУР раскрыло особенности модифицированного российского дрона "Герань" — несет ПЗРК и боевую часть

ГУР
"Герань"
Читати українською

ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом.

Главные тезисы

  • ГУР раскрыло интерактивную схему и компонентную базу модифицированного российского дрона “Герань-2” серии “Э”.
  • Новая версия дрона “Герань-2” оснащена ПЗРК Верба и способна выполнять ударные задачи после запуска ракеты.
  • Оператор управляет беспилотником в реальном времени, активируя сервоприводы для поражения воздушных целей.

War&Sanctions: Новая модификация "Герани" одновременно несет на борту ПЗРК и боевую часть

В ответ на эффективную работу Воздушных сил Украины и армейской авиации по уничтожению враждебных БПЛА противник продолжает адаптировать свои беспилотные платформы для поражения воздушных целей.

Ранее ГУР МО Украины сообщало о применении "Герани-2" с советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-60. Сегодня раскрыты детали новой конфигурации беспилотника — теперь с ПЗРК "Ива" на борту.

Применение данной модификации подразумевает ручное управление беспилотником оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

В случае обнаружения воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода: первый запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК, второй после охлаждения до требуемой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку. Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата головки самонаведения цели.

Важным отличием этой версии от модификации с ракетой Р-60 является наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части. На исследованном ГУР образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.

Модифицированный дрон "Герань"

Таким образом, после отстрела зенитной ракеты БПЛА сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Наведение на цель также может производиться оператором.

Набор блоков и компонентов стандартный для таких "Гераней": полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная комета, трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов и т.д.

В инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем — автономного вождения и современных систем помощи водителю.

Страны происхождения остальной электронной компонентной базы — США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

Полный список компонентов с маркировкой и фотоматериалами доступен на портале War&Sanctions.

Обнародование таких данных направлено на разоблачение технологических цепей российской военной агрессии и содействие усилению международного санкционного давления.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и ЦПД обнародовали новые данные насчет российских пропагандистов
ГУР
ГУР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Чемпионы террора". ГУР обнародовало данные еще 21 спортсмена-пропагандиста РФ
ГУР
ГУР
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
РФ модифицировала ракету Р-60 для оснащения беспилотника "Герань" — ГУР
ГУР
Герань

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?