ГУР розкрило особливості модифікованого російського дрона "Герань" — несе ПЗРК і бойову частину
Категорія
Технології
Дата публікації

ГУР розкрило особливості модифікованого російського дрона "Герань" — несе ПЗРК і бойову частину

ГУР
Герань

ГУР МО України в рубриці “Засоби ураження” розділу “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотного літального апарата “Герань-2” серії “Э”, оснащеного переносним зенітно-ракетним комплексом.

Головні тези:

  • Нова модифікація російського дрона “Герань-2” оснащена ПЗРК “Верба” та бойовою частиною.
  • Оператор керує безпілотником у реальному часі, активуючи сервоприводи для запуску ракети на ціль.
  • Дрон після відстрілу ракети здатний виконувати інші ударні завдання, включаючи наведення на ціль оператором.

War&Sanctions: Нова модифікація “Герані” одночасно несе на борту ПЗРК та бойову частину

У відповідь на ефективну роботу Повітряних сил України та армійської авіації зі знищення ворожих БпЛА, противник продовжує адаптувати свої безпілотні платформи для ураження повітряних цілей.

Раніше ГУР МО України повідомляло про застосування “Герані-2” з радянською ракетою класу “повітря–повітря” Р-60. Сьогодні розкрито деталі нової конфігурації безпілотника — тепер з ПЗРК “Верба” на борту.

Застосування цієї модифікації передбачає ручне керування безпілотником оператором у реальному часі. Для цього використовується китайська оптична камера Honpho TS130C-01, розміщена в носовому обтічнику, а також mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

У разі виявлення повітряної цілі оператор поетапно активує два сервоприводи: перший — запускає хімічну акумуляторну батарею та азотний балон охолодження головки самонаведення (ГСН) ПЗРК, другий — після охолодження до необхідної температури ГСН відкриває спеціально виготовлену захисну кришку. Спусковий гачок ракети зафіксований у постійно натисненому положенні за допомогою кабельних стяжок, що забезпечує автоматичний пуск одразу після захоплення цілі головкою самонаведення.

Важливою відмінністю цієї версії від модифікації з ракетою Р-60 є наявність на самому безпілотнику повноцінної основної бойової частини. На дослідженому ГУР зразку встановлено термобаричну бойову частину ТББЧ-50М.

Модифікований дрон “Герань”

Таким чином, після відстрілу зенітної ракети БпЛА зберігає здатність виконувати своє основне ударне завдання. Наведення на ціль також може виконуватись оператором.

Набір блоків та компонентів стандартний для таких “Гераней”: польотний контролер, інерціальна навігаційна система, 12-канальна “комєта”, трекер на базі мікрокомпʼютера Raspberry та 3G/4G-модемів тощо.

У інерціальній навігаційній системі вперше зафіксовано використання нового 6-осьового інерціального модулю SCH1633-D0I виробництва Murata (Японія). Цей модуль був представлений наприкінці 2024 року як рішення для цивільних автомобільних систем — автономного водіння та сучасних систем допомоги водієві.

Країни походження решти електронної компонентної бази — США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.

Повний перелік компонентів із маркуванням і фотоматеріалами доступний на порталі War&Sanctions.

Оприлюднення таких даних спрямоване на викриття технологічних ланцюгів російської військової агресії та сприяння посиленню міжнародного санкційного тиску.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР і ЦПД оприлюднили нові дані щодо російських пропагандистів
ГУР
ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Чемпіони терору". ГУР оприлюднило дані ще 21 спортсмена-пропагандиста РФ
ГУР
ГУР
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
РФ модифікувала ракету Р-60 для оснащення безпілотника "Герань" — ГУР
ГУР
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?