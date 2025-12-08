ГУР і ЦПД оприлюднили нові дані щодо російських пропагандистів

ГУР МО України та Центр протидії дезінформації РНБО у розділі “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” публікують дані блогерів, телеведучих та співачок, які підтримали війну та окупацію українських територій.
Головні тези:
- ГУР та ЦПД оприлюднили дані про російських пропагандистів, які виступають у підтримку агресії проти України.
- Російська пропаганда використовує ненависть та дегуманізацію як інструменти для легалізації окупації українських територій.
- Серед фігурантів опублікованого списку - блогери, телеведучі та співачки, які підтримують російську агресію та воєнні злочини.
War&Sanctions: ГУР та ЦПД продовжують викривати армію пропаганди Росії
Російська пропаганда виправдовує агресію та воєнні злочини, використовує дегуманізацію та ненависть до України як паливо для війни, намагається легалізувати окупацію та підірвати міжнародну підтримку України.
ЦПД та ГУР ведуть системну спільну роботу з протидії таким зусиллям РФ та викриття її агентів впливу.
Серед фігурантів сьогоднішньої публікації:
кірілл фьодоров — латвійський проросійський блогер та ведучий авторської передачі на каналі "Соловьёв LIVE", який у 2022 році був заарештований в Ризі за підтримку російської агресії проти України та звинувачений у розпалюванні національної ворожнечі, згодом вийшов під заставу та виїхав до рф;
юрій кот — російський телеведучий, який у 2013-2014 був ведучим “антимайдану”, після чого переїхав до рф, публічно підтримав російських бойовиків на Донбасі та, згодом, повномасштабне вторгнення, активно поширює російські наративи;
таісія повалій — колишня народна артистка України, з 2023 року має громадянство рф, неодноразово брала участь у пропагандистських публічних заходах рф на тимчасово окупованих територіях України.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-