ГУР і ЦПД оприлюднили нові дані щодо російських пропагандистів

кірілл фьодоров — латвійський проросійський блогер та ведучий авторської передачі на каналі "Соловьёв LIVE", який у 2022 році був заарештований в Ризі за підтримку російської агресії проти України та звинувачений у розпалюванні національної ворожнечі, згодом вийшов під заставу та виїхав до рф;