ГУР і ЦПД оприлюднили нові дані щодо російських пропагандистів
Категорія
Світ
Дата публікації

ГУР і ЦПД оприлюднили нові дані щодо російських пропагандистів

ГУР
ГУР

ГУР МО України та Центр протидії дезінформації РНБО у розділі “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” публікують дані блогерів, телеведучих та співачок, які підтримали війну та окупацію українських територій.

Головні тези:

  • ГУР та ЦПД оприлюднили дані про російських пропагандистів, які виступають у підтримку агресії проти України.
  • Російська пропаганда використовує ненависть та дегуманізацію як інструменти для легалізації окупації українських територій.
  • Серед фігурантів опублікованого списку - блогери, телеведучі та співачки, які підтримують російську агресію та воєнні злочини.

War&Sanctions: ГУР та ЦПД продовжують викривати армію пропаганди Росії

Російська пропаганда виправдовує агресію та воєнні злочини, використовує дегуманізацію та ненависть до України як паливо для війни, намагається легалізувати окупацію та підірвати міжнародну підтримку України.

ЦПД та ГУР ведуть системну спільну роботу з протидії таким зусиллям РФ та викриття її агентів впливу.

Серед фігурантів сьогоднішньої публікації:

  • кірілл фьодоров — латвійський проросійський блогер та ведучий авторської передачі на каналі "Соловьёв LIVE", який у 2022 році був заарештований в Ризі за підтримку російської агресії проти України та звинувачений у розпалюванні національної ворожнечі, згодом вийшов під заставу та виїхав до рф;

  • юрій кот — російський телеведучий, який у 2013-2014 був ведучим “антимайдану”, після чого переїхав до рф, публічно підтримав російських бойовиків на Донбасі та, згодом, повномасштабне вторгнення, активно поширює російські наративи;

  • таісія повалій — колишня народна артистка України, з 2023 року має громадянство рф, неодноразово брала участь у пропагандистських публічних заходах рф на тимчасово окупованих територіях України.

Голоси російської пропаганди мають бути заблоковані в цивілізованому світі. До кожного, хто підтримує війну, насилля та окупацію мають бути застосовані відповідні санкції: заборону в’їзду, арешт майна та рахунків тощо.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР уразило один з ключових нафтохімічних заводів Росії
ГУР
ГУР здійснило новий успішний “діпстрайк”
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило місцезнаходження терміналів спецзв’язку Росії вздовж лінії фронту в Україні
ГУР
ГУР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Кіберфахівці ГУР завдали удару по логістичній компанії "Елтранс+" у РФ — джерела
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?