ГУР и ЦПД обнародовали новые данные насчет российских пропагандистов

кирилл Федоров — латвийский пророссийский блоггер и ведущий авторской передачи на канале "Соловьев LIVE", который в 2022 году был арестован в Риге за поддержку российской агрессии против Украины и обвинен в разжигании национальной розни, впоследствии вышел под залог и уехал в РФ;