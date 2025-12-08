ГУР и ЦПД обнародовали новые данные насчет российских пропагандистов
ГУР и ЦПД обнародовали новые данные насчет российских пропагандистов

ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации СНБО в разделе Рупоры кремля портала War&Sanctions публикуют данные блоггеров, телеведущих и певиц, которые поддержали войну и оккупацию украинских территорий.

Главные тезисы

  • ГУР и ЦПД опубликовали данные о российских пропагандистах, поддерживающих агрессию против Украины.
  • Российская пропаганда использует ненависть и дегуманизацию как инструмент для легализации оккупации украинских территорий.

War&Sanctions: ГУР и ЦПД продолжают разоблачать армию пропаганды России

Российская пропаганда оправдывает агрессию и военные преступления, использует дегуманизацию и ненависть к Украине как топливо для войны, пытается легализовать оккупацию и взорвать международную поддержку Украины.

ЦПД и ГУР ведут системную совместную работу по противодействию таким усилиям РФ и разоблачению ее агентов влияния.

Среди фигурантов сегодняшней публикации:

  • кирилл Федоров — латвийский пророссийский блоггер и ведущий авторской передачи на канале "Соловьев LIVE", который в 2022 году был арестован в Риге за поддержку российской агрессии против Украины и обвинен в разжигании национальной розни, впоследствии вышел под залог и уехал в РФ;

  • юрий кот — российский телеведущий, который в 2013-2014 был ведущим антимайдана, после чего переехал в РФ, публично поддержал российских боевиков на Донбассе и, впоследствии, полномасштабное вторжение, активно распространяет российские нарративы;

  • Таисия Повалий — бывшая народная артистка Украины, с 2023 года имеет гражданство России, неоднократно принимала участие в пропагандистских публичных мероприятиях России на временно оккупированных территориях Украины.

Голоса русской пропаганды должны быть заблокированы в цивилизованном мире. К каждому, кто поддерживает войну, насилие и оккупацию, должны быть применены соответствующие санкции: запрет въезда, арест имущества и счетов и т.д.

