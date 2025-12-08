ГУР и ЦПД обнародовали новые данные насчет российских пропагандистов

ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации СНБО в разделе Рупоры кремля портала War&Sanctions публикуют данные блоггеров, телеведущих и певиц, которые поддержали войну и оккупацию украинских территорий.
Главные тезисы
- ГУР и ЦПД опубликовали данные о российских пропагандистах, поддерживающих агрессию против Украины.
- Российская пропаганда использует ненависть и дегуманизацию как инструмент для легализации оккупации украинских территорий.
War&Sanctions: ГУР и ЦПД продолжают разоблачать армию пропаганды России
Российская пропаганда оправдывает агрессию и военные преступления, использует дегуманизацию и ненависть к Украине как топливо для войны, пытается легализовать оккупацию и взорвать международную поддержку Украины.
ЦПД и ГУР ведут системную совместную работу по противодействию таким усилиям РФ и разоблачению ее агентов влияния.
Среди фигурантов сегодняшней публикации:
кирилл Федоров — латвийский пророссийский блоггер и ведущий авторской передачи на канале "Соловьев LIVE", который в 2022 году был арестован в Риге за поддержку российской агрессии против Украины и обвинен в разжигании национальной розни, впоследствии вышел под залог и уехал в РФ;
юрий кот — российский телеведущий, который в 2013-2014 был ведущим антимайдана, после чего переехал в РФ, публично поддержал российских боевиков на Донбассе и, впоследствии, полномасштабное вторжение, активно распространяет российские нарративы;
Таисия Повалий — бывшая народная артистка Украины, с 2023 года имеет гражданство России, неоднократно принимала участие в пропагандистских публичных мероприятиях России на временно оккупированных территориях Украины.
