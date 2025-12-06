Киберспециалисты ГУР нанесли удар по логистической компании "Элтранс+" в РФ — источники

Ночью 6 декабря специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с активистами киберсообщества BO Team нанесли киберудару по информационно-коммуникационной инфраструктуре российской группы компаний "Элтранс+". Об этом сообщили источники в ГУР.
Главные тезисы
- Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины и киберсообщество BO Team совершили киберудар по компании “Элтранс+” в РФ.
- Было деактивировано более 700 компьютеров и серверов, потеряно 165 терабайтов данных, а также осуществлен дефейс всех сайтов компании.
Новая киберхлопок от ГУР в РФ: что известно
В результате атаки деактивированы более 700 компьютеров и серверов, удалены более тысячи пользователей компании, уничтожены или зашифрованы 165 терабайтов критически важных данных.
Кроме того, поражена система контроля доступа, видеонаблюдения хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа, уничтожены декларации по всем грузам, а также осуществлен дефейс всех сайтов компании, которые теперь приветствуют российских пользователей с Днем Вооруженных сил Украины.
"Элтранс+" входит в топ-10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России. Услугами "Элтранс+" пользуется более 5000 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
Компания осуществляет международные и внутренние перевозки (автомобильные, морские, авиационные, мультимодальные), складское хранение, перевозка сборных грузов, а также полное таможенное оформление товаров.
"Элтранс+" занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных компонентов из Китая, используемых российским военно-промышленным комплексом.
