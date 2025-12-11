"Чемпіони терору". ГУР оприлюднило дані ще 21 спортсмена-пропагандиста РФ

ГУР МОУ спільно з Міністерством молоді та спорту оприлюднили дані 21 російського спортсмена, які представляють Центральний спортивний клуб армії РФ (ЦСКА) і Росгвардію та відвідували тимчасово захоплені території України.

Підтримують війну проти України: ГУР оприлюднило дані 21 спортсмена РФ

Попри це, вони претендують бути частиною світової спортивної спільноти та брати участь у міжнародних турнірах та змаганнях, зауважили в ГУР.

У розділі “Чемпіони терору” порталу War&Sanctions розкрили дані ще 21 потенційного агента впливу РФ. Поширити

Зокрема до бази даних "Чемпіони терору" потрапили:

Варвара Прохорова — активна учасниця міжнародних змагань світового масштабу, член збірної команди Росії з лижоролерів та член збірної ЦСКА зі скі-альпінізму, має військове звання прапорщика Збройних сил РФ;

Петро Котмаков — російський шорт-трекіст, рядовий спортивної роти ЦСКА, у жовтні 2025 року допущений Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) до відбору на Олімпійські ігри 2026 року;

Члени збірних команд Росії з бобслею та скелетону, які є військовослужбовцями спортивних рот, представниками ЦСКА та Росгвардії, відвідували тимчасово окупований Крим та претендують на участь у міжнародних змаганнях.

У ГУР зазначили, що ЦСКА на постійній основі надає активну допомогу військовим і ветеранам так званої "СВО", закуповує та доставляє на фронт спеціальну техніку, FPV-дрони, генератори тощо, здійснює військово-патріотичне виховання дітей та молоді з тимчасово захоплених областей України, організовує і проводить спортивно-патріотичні заходи, сприяє поширенню російських наративів та впливу, зокрема у рамках проєкту Всесвітніх воєнних ігор.

Спортсмени ЦСКА на міжнародних змаганнях фактично представляють Збройні сили держави-агресора. Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі. Поширити

Росія використовує міжнародний спорт як "м’яку силу" за кордоном для поширення своїх наративів, виправдання війни та воєнних злочинів, легалізації окупації.