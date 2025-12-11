"Чемпіони терору". ГУР оприлюднило дані ще 21 спортсмена-пропагандиста РФ

ГУР МОУ спільно з Міністерством молоді та спорту оприлюднили дані 21 російського спортсмена, які представляють Центральний спортивний клуб армії РФ (ЦСКА) і Росгвардію та відвідували тимчасово захоплені території України.
Головні тези:
- У ГУР розкрито дані ще 21 російського спортсмена, які підтримують війну проти України та відвідували тимчасово окуповані території.
- ЦСКА та Росгвардія використовують спорт для поширення російських наративів та впливу на міжнародні змагання.
- Спортсмени з ЦСКА фактично представляють Збройні сили держави-агресора, тому їхню участь у міжнародних змаганнях слід переглянути.
Підтримують війну проти України: ГУР оприлюднило дані 21 спортсмена РФ
Попри це, вони претендують бути частиною світової спортивної спільноти та брати участь у міжнародних турнірах та змаганнях, зауважили в ГУР.
Зокрема до бази даних "Чемпіони терору" потрапили:
Варвара Прохорова — активна учасниця міжнародних змагань світового масштабу, член збірної команди Росії з лижоролерів та член збірної ЦСКА зі скі-альпінізму, має військове звання прапорщика Збройних сил РФ;
Петро Котмаков — російський шорт-трекіст, рядовий спортивної роти ЦСКА, у жовтні 2025 року допущений Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) до відбору на Олімпійські ігри 2026 року;
Члени збірних команд Росії з бобслею та скелетону, які є військовослужбовцями спортивних рот, представниками ЦСКА та Росгвардії, відвідували тимчасово окупований Крим та претендують на участь у міжнародних змаганнях.
У ГУР зазначили, що ЦСКА на постійній основі надає активну допомогу військовим і ветеранам так званої "СВО", закуповує та доставляє на фронт спеціальну техніку, FPV-дрони, генератори тощо, здійснює військово-патріотичне виховання дітей та молоді з тимчасово захоплених областей України, організовує і проводить спортивно-патріотичні заходи, сприяє поширенню російських наративів та впливу, зокрема у рамках проєкту Всесвітніх воєнних ігор.
Росія використовує міжнародний спорт як "м’яку силу" за кордоном для поширення своїх наративів, виправдання війни та воєнних злочинів, легалізації окупації.
ГУР та Мінмолодьспорту продовжують системну роботу з очищення світового спорту від російських агентів впливу.
