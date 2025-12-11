ГУР МОУ совместно с Министерством молодежи и спорта обнародовали данные 21 российского спортсмена, представляющих Центральный спортивный клуб армии РФ (ЦСКА) и Росгвардию и посещавших временно захваченные территории Украины.
Главные тезисы
- Спортсмены из ЦСКА и Росгвардии поддерживают войну против Украины и используют спорт для распространения российских нарративов.
- Российские атлеты, фактически представляющие вооруженные силы государства-агрессора, должны быть исключены из международных соревнований.
- Члены сборных команд России, посещавшие оккупированные территории, оказывают активную помощь военным и участвуют в военно-патриотическом воспитании детей из этих областей.
Поддерживают войну против Украины: ГУР обнародовало данные 21 спортсмена РФ
Тем не менее, они претендуют быть частью мирового спортивного сообщества и участвовать в международных турнирах и соревнованиях, отметили в ГУР.
В частности, в базу данных "Чемпионы террора" попали:
Варвара Прохорова — активная участница международных соревнований мирового масштаба, член сборной команды России по лыжероллерам и член сборной ЦСКА по ски-альпинизму, имеет воинское звание прапорщика Вооруженных сил РФ;
Петр Котмаков — российский шорт-трекист, рядовой спортивной роты ЦСКА, в октябре 2025 года допущенный Международным союзом конькобежцев (ISU) к отбору на Олимпийские игры 2026 года;
Члены сборных команд России по бобслею и скелетону, являющиеся военнослужащими спортивных рот, представителями ЦСКА и Росгвардии, посещали временно оккупированный Крым и претендуют на участие в международных соревнованиях.
В ГУР отметили, что ЦСКА на постоянной основе оказывает активную помощь военным и ветеранам так называемой "СВО", закупает и доставляет на фронт специальную технику, FPV-дроны, генераторы и т.д., осуществляет военно-патриотическое воспитание детей и молодежи из временно захваченных областей Украины, организует нарративов и влияния, в частности в рамках проекта Всемирных военных игр.
Россия использует международный спорт как "мягкую силу" за границей для распространения своих нарративов, оправдания войны и военных преступлений, легализации оккупации.
ГУР и Минмолодежьспорта продолжают системную работу по очистке мирового спорта от российских агентов влияния.
