ГУР МОУ совместно с Министерством молодежи и спорта обнародовали данные 21 российского спортсмена, представляющих Центральный спортивный клуб армии РФ (ЦСКА) и Росгвардию и посещавших временно захваченные территории Украины.

Поддерживают войну против Украины: ГУР обнародовало данные 21 спортсмена РФ

Тем не менее, они претендуют быть частью мирового спортивного сообщества и участвовать в международных турнирах и соревнованиях, отметили в ГУР.

В разделе "Чемпионы террора" портала War&Sanctions раскрыли данные еще 21 потенциального агента влияния РФ. Поделиться

В частности, в базу данных "Чемпионы террора" попали:

Варвара Прохорова — активная участница международных соревнований мирового масштаба, член сборной команды России по лыжероллерам и член сборной ЦСКА по ски-альпинизму, имеет воинское звание прапорщика Вооруженных сил РФ;

Петр Котмаков — российский шорт-трекист, рядовой спортивной роты ЦСКА, в октябре 2025 года допущенный Международным союзом конькобежцев (ISU) к отбору на Олимпийские игры 2026 года;

Члены сборных команд России по бобслею и скелетону, являющиеся военнослужащими спортивных рот, представителями ЦСКА и Росгвардии, посещали временно оккупированный Крым и претендуют на участие в международных соревнованиях.

В ГУР отметили, что ЦСКА на постоянной основе оказывает активную помощь военным и ветеранам так называемой "СВО", закупает и доставляет на фронт специальную технику, FPV-дроны, генераторы и т.д., осуществляет военно-патриотическое воспитание детей и молодежи из временно захваченных областей Украины, организует нарративов и влияния, в частности в рамках проекта Всемирных военных игр.

Спортсмены ЦСКА на международных соревнованиях фактически представляют вооруженные силы государства-агрессора. Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Поделиться

Россия использует международный спорт как "мягкую силу" за границей для распространения своих нарративов, оправдания войны и военных преступлений, легализации оккупации.