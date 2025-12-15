РФ модифікувала ракету Р-60 для оснащення безпілотника "Герань" — ГУР

Росія уражатиме українські гелікоптери та літаки дронами з модифікованими ракетами Р-60

У розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions опубліковані будова, компоненти та перелік підприємств кооперації з виробництва БПЛА "Герань-2" серії "Э", оснащеного ракетою Р-60.

Росія адаптувала стару радянську розробку — авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 — для встановлення на "Герані" з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу БПЛА.

Безпілотник оснащений двома мережевими камерами — у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео і команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358. Поширити

Xingkay Tech XK-F358

Польотний контролер, навігаційні та інерціальні блоки залишаються типовими для інших "Гераней". Для супутникової навігації в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби використовується 12-канальний завадозахищений модуль "Комета".

Електронна начинка також включає одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Велика Британія), трекер і два GSM-модеми для передачі телеметрії.

Країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БПЛА цього типу: США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія. Повний перелік компонентів із маркуванням і фотоматеріалами доступний за посиланням.

“Герань” з модифікованою ракетою Р-60

Ймовірний принцип застосування ракет полягає в передачі зображення з камер, встановлених на дрон, через mesh-модем оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск.

Після пуску теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Ймовірний також варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та передачі відповідної інформації оператору, який дає команду на пуск.

Основна мета нової розробки — створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БПЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану.